Более половины ростовчан обращаются к врачам только при проблемах со здоровьем

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
31% респондентов обращаются к врачу, если симптомы долго не проходят, 4% — при острой боли, 23% стараются вообще избегать визитов к специалистам из-за страха перед врачами. Четверть ростовчан (23%) обращаются за медицинской помощью тогда, когда начинают ощущать первые признаки недомогания. 19% опрошенных регулярно следят за здоровьем и обращаются в медучреждения, в том числе с целью профилактики.
Результаты опроса показывают, что ростовчане откладывают визит к врачу даже при сильном недомогании, причем основная причина этого — отсутствие ярко выраженных симптомов болезни: так ответили 31% респондентов. Среди других факторов, влияющих на такое решение, — нехватка времени — 19%, страх выявить серьезное заболевание и незнание, к какому врачу обратиться, — по 15%, предпочтение лечиться самостоятельно, в т. ч. народными методами, — 4% и т. д.
Чаще всего жители Ростова-на-Дону обращаются к стоматологам (30%), терапевтам (27%), гастроэнтерологам (11,5%) и гинекологам-урологам (8%). Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов из предложенных.
«Мы видим, что россияне все чаще проходят обследования и сдают анализы, не дожидаясь критических сигналов. В первом квартале 2024 года траты клиентов ВТБ на медицинские товары, услуги и лекарства составили 34 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд рублей пришлось на покупку лекарств в аптеках и 9,2 млрд рублей — на оплату медуслуг в клиниках. Это доказывает, что россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью, хотя готовность идти к врачам для профилактики, „не дожидаясь перитонита“, пока присуща не всем жителям нашей страны», — подчеркнул Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.
«Узнать о вероятности развития того или иного заболевания можно заранее, сделав генетический чекап, результаты которого не меняются на протяжении всей жизни. Как мы выяснили, больше половины (58%) респондентов не знают о своей предрасположенности к заболеваниям. Каждый четвертый (23%) осведомлен об этом, но не предпринимает никаких действий. Относительно небольшая часть, всего 8% из тех, кто делал ДНК-тест, знают о возможных рисках и регулярно следят за состоянием своего организма, чтобы предотвратить развитие патологий, к которым они склонны, еще 11% делают это не всегда, — говорит Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК „Росгосстрах Жизнь“.
* Опрос проводился с 8 по 12 апреля 2024 года. В нем приняли участие 1276 жителей России из всех федеральных округов, 61% — мужчины, 39% — женщины.