Более половины ростовчан обращаются к врачам только при проблемах со здоровьем

Результаты опроса показывают, что ростовчане откладывают визит к врачу даже при сильном недомогании, причем основная причина этого — отсутствие ярко выраженных симптомов болезни: так ответили 31% респондентов. Среди других факторов, влияющих на такое решение, — нехватка времени — 19%, страх выявить серьезное заболевание и незнание, к какому врачу обратиться, — по 15%, предпочтение лечиться самостоятельно, в т. ч. народными методами, — 4% и т. д.