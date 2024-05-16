Курорт Красная Поляна рискует остаться без склонов

Чтобы восстановить пострадавшую от рук человека природу, потребуются десятилетия. Использовать какие-либо инженерные конструкции, чтобы привести водотоки в равновесное состояние, нет возможности: в качестве неудачного примера можно назвать строительство комплекса подобных сооружений вокруг моста на ручье Черном. Но ученые призывают все же использовать некоторые меры. Так, по их оценке, прийти к сокращению энергии водотока можно при использовании пространственного рассеивания стока и сокращении максимальных расходов в точке сброса из ливневки. Это должно привести к снижению темпов эрозии почвы и довести до минимума риски схода селя.