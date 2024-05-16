Курорт Красная Поляна рискует остаться без склонов

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Как сообщают newizv.ru, такой вывод сделали ученые Института географии РАН, изучив аэрокосмические снимки изменения ландшафта курортной зоны за минувшие 15 лет.
Итоги исследования отечественных ученых были опубликованы в зарубежном научном издании Natural Hazards.
Обустройство туристического кластера в долине реки Мзымты на покрытом лесными массивами горном ландшафте стартовало после 2008 года, когда стало известно о проведении в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. После такого преображения Красная Поляна стала любимым местом отдыха россиян со всех уголков страны, но вместе с увеличением потока туристов возросла и нагрузка со стороны курорта для природы Краснодарского края. На данный момент изменения от деятельности человека для экологии региона уже стали достаточно заметными, отмечают ученые Российской академии наук (РАН).
Приоритетный отрицательный фактор — сокращение лесного массива из-за прокладки трасс и строительства новых объектов инфраструктуры Красной Поляны, что приводит к серьезной эрозии почвы, сходам селей и сползаниям склонов вдоль русел. Причина таких изменений рельефа кроется в том, что при строительстве использовались водонепроницаемые покрытия, с помощью ливневой канализации менялось положение стоков, вносились изменения в саму конфигурацию водосборных бассейнов. Такие работы привели к нарушению заложенного природой водного баланса.
Один из авторов исследования, научный сотрудник Института географии РАН Анна Деркачева предсказывает, что в скором времени ситуация усугубится. По ее прогнозам, вышеописанные процессы будут набирать обороты, приводя к сложностям для инфраструктуры краснодарского курорта. Например, прокладка по территории склонов асфальта и системы ливневок привела к увеличению объема стоков через отдельные точки сброса. В качестве примера самых проблемных участков она привела ручей Черный и селевые врезы в борту реки Мзымты.
Чтобы восстановить пострадавшую от рук человека природу, потребуются десятилетия. Использовать какие-либо инженерные конструкции, чтобы привести водотоки в равновесное состояние, нет возможности: в качестве неудачного примера можно назвать строительство комплекса подобных сооружений вокруг моста на ручье Черном. Но ученые призывают все же использовать некоторые меры. Так, по их оценке, прийти к сокращению энергии водотока можно при использовании пространственного рассеивания стока и сокращении максимальных расходов в точке сброса из ливневки. Это должно привести к снижению темпов эрозии почвы и довести до минимума риски схода селя.