Александр Ищенко: Мечты каждого ребенка должны сбываться

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Организовать праздник помогли депутаты Законодательного Собрания Ростовской области. Детей поздравили спикер донского парламента Александр Ищенко и первый замгубернатора Игорь Гуськов.
Депутаты донского парламента от фракции «Единая Россия» пришли на конкурс не с пустыми руками. По словам председателя Законодательного собрания Александра Ищенко, фестиваль «Созвездие 2024» помогает осуществить детские мечты и поэтому сегодня каждый участник получил долгожданный подарок, то, о чем он так долго мечтал.
— Есть вещи, которые может быть не входят в формальные обязанности депутатов, моих коллег в «Единой России», но трогают и волнуют каждое сердце настоящего человека. — В этом году по решению Президента в нашей стране отмечается Год семьи. И совершенно очевидно, что есть дети, для которых мы все — одна большая семья, наша Ростовская область. Это дети, у кого нет мамы и папы в силу разных обстоятельств. И у этого направления работы есть много граней. Одна из них — творческая. Ведь основные бытовые, материальные проблемы детских учреждений решены достаточно давно и я, приезжая в свой избирательный округ, постоянно посещаю центры помощи детям. Все частные вопросы сразу решаются, но вопросы связанные с будущим воспитанников остаются открытыми. Вопросы творческого дара, потенциала. Если в обычной семье папа и мама создают условия, чтобы ребенок ходил в музыкальную школу, какие-то кружки, секции, творчески развивался и познавал себя, то для ребенка, который лишен семьи, это сделать сложнее. И для того, чтобы каждый ребенок, который сегодня живет в центре помощи, имел возможность проявить свой творческий потенциал и проходит областной конкурс «Созвездие». Это очень правильное решение, это сердечный механизм поддержки наших деток. Они поют, танцуют, они рисуют, создают картины, вышивают. И мы с вами видим здесь эти безграничные возможности. Сегодня каждый участник конкурса, каждый победитель, каждый лауреат, получит не только диплом, что он лучший, но и подарок, о котором он долго мечтал. Потому что для каждого ребенка мечты должны сбываться и конкурс «Созвездие 2024» помогает им осуществиться, — сказал Александр Ищенко.
Фестиваль прошел в 26-й раз. В этом году помимо музыкальных номинаций в которые вошли вокал, хореография и инструментальное творчество, организации для детей-сирот из Ростовской области, развернули в фойе выставку изобразительного искусства и декоративного творчества, где все предметы были сделаны руками воспитанников.
Участниками фестиваля стали 186 воспитанников из 23 центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей, и из Азовского детского дома-интерната, а более 60 ребят стали финалистами.
К поздравлению участников фестиваля также присоединились заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по образованию Светлана Мананкина, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по местному самоуправлению Владимир Влазнев, депутаты донского парламента Бесарион Месхи, Саркис Гогорян, Артем Величко, Раджив Мирзалиев, Анна Касьяненко, Яна Куринова, Владимир Срабонянц и Евгений Понамаренко.