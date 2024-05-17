Александр Ищенко: Мечты каждого ребенка должны сбываться

— Есть вещи, которые может быть не входят в формальные обязанности депутатов, моих коллег в «Единой России», но трогают и волнуют каждое сердце настоящего человека. — В этом году по решению Президента в нашей стране отмечается Год семьи. И совершенно очевидно, что есть дети, для которых мы все — одна большая семья, наша Ростовская область. Это дети, у кого нет мамы и папы в силу разных обстоятельств. И у этого направления работы есть много граней. Одна из них — творческая. Ведь основные бытовые, материальные проблемы детских учреждений решены достаточно давно и я, приезжая в свой избирательный округ, постоянно посещаю центры помощи детям. Все частные вопросы сразу решаются, но вопросы связанные с будущим воспитанников остаются открытыми. Вопросы творческого дара, потенциала. Если в обычной семье папа и мама создают условия, чтобы ребенок ходил в музыкальную школу, какие-то кружки, секции, творчески развивался и познавал себя, то для ребенка, который лишен семьи, это сделать сложнее. И для того, чтобы каждый ребенок, который сегодня живет в центре помощи, имел возможность проявить свой творческий потенциал и проходит областной конкурс «Созвездие». Это очень правильное решение, это сердечный механизм поддержки наших деток. Они поют, танцуют, они рисуют, создают картины, вышивают. И мы с вами видим здесь эти безграничные возможности. Сегодня каждый участник конкурса, каждый победитель, каждый лауреат, получит не только диплом, что он лучший, но и подарок, о котором он долго мечтал. Потому что для каждого ребенка мечты должны сбываться и конкурс «Созвездие 2024» помогает им осуществиться, — сказал Александр Ищенко.