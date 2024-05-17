Искусственный интеллект поможет в борьбе с телефонными мошенниками

На данный момент искусственный интеллект способен предупреждать о потенциальных случаях мошенничества во время разговора с лицом, которое заявляет, что якобы является сотрудником службы безопасности. Так в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, доступное только ему. Технологии автоматически проведут проверку синтезированного или живого голоса при звонке, а затем сравнят биометрические данные голоса с базой мошеннических голосов и проанализируют текст звонящего на предмет потенциальных мошеннических сценариев.