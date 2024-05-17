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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Искусственный интеллект поможет в борьбе с телефонными мошенниками

Искусственный интеллект поможет в борьбе с телефонными мошенниками

17 мая 2024, 08:43
Фото: МТС
В Ростовской области внедренная в телефонные звонки технология искусственного интеллекта поможет в борьбе с аферистами.

Кроме того, технология поможет людям с нарушениями слуха и речи. При помощи специального ассистента можно будет отвечать на входящие вызовы, переводя текст в голос автосекретаря.

Технология в скором времени станет доступна всем пользователям, независимо от модели телефона, при этом подключение к Сети не потребуется.

К примеру, одной из компаний, которая этим занимается, является МТС. В перспективе ИИ сможет автоматически переводить разговоры на различные языки в реальном времени и давать полезные советы по поводу общения.

Фото: МТС

На данный момент искусственный интеллект способен предупреждать о потенциальных случаях мошенничества во время разговора с лицом, которое заявляет, что якобы является сотрудником службы безопасности. Так в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, доступное только ему. Технологии автоматически проведут проверку синтезированного или живого голоса при звонке, а затем сравнят биометрические данные голоса с базой мошеннических голосов и проанализируют текст звонящего на предмет потенциальных мошеннических сценариев.

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