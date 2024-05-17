Искусственный интеллект поможет в борьбе с телефонными мошенниками

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Кроме того, технология поможет людям с нарушениями слуха и речи. При помощи специального ассистента можно будет отвечать на входящие вызовы, переводя текст в голос автосекретаря.
Технология в скором времени станет доступна всем пользователям, независимо от модели телефона, при этом подключение к Сети не потребуется.
К примеру, одной из компаний, которая этим занимается, является МТС. В перспективе ИИ сможет автоматически переводить разговоры на различные языки в реальном времени и давать полезные советы по поводу общения.
На данный момент искусственный интеллект способен предупреждать о потенциальных случаях мошенничества во время разговора с лицом, которое заявляет, что якобы является сотрудником службы безопасности. Так в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, доступное только ему. Технологии автоматически проведут проверку синтезированного или живого голоса при звонке, а затем сравнят биометрические данные голоса с базой мошеннических голосов и проанализируют текст звонящего на предмет потенциальных мошеннических сценариев.