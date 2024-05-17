Сотрудники полиции совместно с работниками банка ВТБ предотвратили крупное хищение

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В дежурную часть Межмуниципального Отдела МВД России «Каменский» обратились работники банка ВТБ и сообщили о том, что клиент собирается оформить кредит на большую сумму, и как им кажется, находится под влиянием мошенников.
В ходе беседы с представителем кредитной организации мужчина настаивал, что денежные средства ему необходимы для покупки автомобиля. Сотрудники банка оформили заявку и попросили мужчину подождать, пока она будет рассмотрена, предложив в это время ознакомиться с памятками о фактах мошенничества.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции совместно с работником банка выяснили, что житель Тацинского района оказался в городе Каменск-Шахтинский по указанию мошенников.
«Я находился дома, когда поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником сотовой компании и уведомил меня о том, что срок действия договора на оказание услуг сотовой связи закончился и для его продления необходимо продиктовать код из смс-сообщения. Я продиктовал, не обратив внимания, что это была операция по смене пароля в личном кабинете портала, предоставляющего государственные услуги. Спустя несколько часов мне вновь позвонил этот номер, но со мной разговаривала уже девушка, которая рассказала, что моя страница на сайте заблокирована», — рассказывает потерпевший.
На следующий день мужчина увидел в своем телефоне несколько пропущенных звонков с незнакомых номеров и сообщение на электронной почте, в котором говорилось о блокировке его личного кабинета на сайте, предоставляющем государственные услуги. В конце письма был указан телефон службы поддержки, по которому гражданин позвонил, чтобы уточнить интересующие вопросы. Девушка сообщила, что якобы от имени гражданина отправлены заявки на получение кредита.
«Целый день мне поступали звонки с разных номеров, незнакомые люди представлялись работниками банков, а также сотрудниками правоохранительных органов. Одна из собеседниц в одном из мессенджеров присылала документы с моими подписями о подаче заявок на кредит, а также бланки обращений в правоохранительные органы. Я поверил и приехал в отделение банка, адрес которого указала мне девушка для того чтобы оформить кредит на 1,3 млн рублей», — делится мужчина.
Прибыв по указанному мошенниками адресу, 40-летний мужчина сообщил им об этом и в телефонном режиме получил четкие инструкции, как вести себя в финансовой организации, как общаться с работниками, на какие цели оформлять кредит и точную сумму займа. Благодаря бдительности представителей банка и профилактическим мероприятиям, проводимыми сотрудниками полиции, мужчина избежал крупных финансовых.
«Один из главных приоритетов ВТБ — защита интересов клиентов. Приятно осознавать, что наши сотрудники проявляют неравнодушие, профессионализм, внимательность и помогают жителям не попасть на уловки мошенников, сохранив им денежные средства. Эмоциональное давление аферистов делает людей всех возрастов уязвимыми. Сотрудники банка владеют необходимыми инструкциями, чтобы эффективно выявлять признаки влияния на клиента третьих лиц. Также ВТБ активно взаимодействует с правоохранительными органами и рекомендует незамедлительно сообщать в полицию о любых противоправных действиях. Важно помнить, что внимательность, бдительность и осведомленность — лучший союз в борьбе с мошенниками» — отметил единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество».
Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправных действий.