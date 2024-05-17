Сотрудники полиции совместно с работниками банка ВТБ предотвратили крупное хищение

«Я находился дома, когда поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником сотовой компании и уведомил меня о том, что срок действия договора на оказание услуг сотовой связи закончился и для его продления необходимо продиктовать код из смс-сообщения. Я продиктовал, не обратив внимания, что это была операция по смене пароля в личном кабинете портала, предоставляющего государственные услуги. Спустя несколько часов мне вновь позвонил этот номер, но со мной разговаривала уже девушка, которая рассказала, что моя страница на сайте заблокирована», — рассказывает потерпевший.