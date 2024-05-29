ЕР представила инициативы в национальный проект «Семья»

Анна Кузнецова рассказала, что «Единая Россия» выделила несколько групп инициатив. В первую вошли предложения, которые относятся к расширению поддержки семей с детьми, материнского капитала и развитию системы помощи молодым и студенческим семьям. Во втором блоке содержатся инициативы, направленные на развитие просемейной инфраструктуры, то есть формирование условий, при которых семье будет не только удобно получать социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. Третий блок — это предложения по популяризации семейных ценностей.