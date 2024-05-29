ЕР представила инициативы в национальный проект «Семья»

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Председатель комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства и детства, а также вице-спикер Госдумы Российской Федерации Анна Кузнецова рассказала, что в стране многодетной является каждая 10-я семья, пишет mkset.ru. Основная цель указа президента о поддержке многодетных семей заключается в установлении в регионах общих стандартов для предоставления льгот, внедрении единых подходов в государстве и расширении форматов помощи таким семьям.
В стандарт включили следующие меры поддержки многодетности: выплата регионального семейного капитала при рождении третьего ребенка; содействие улучшению жилищных условий многодетных семей, включая молодые семьи; предоставление мер поддержки многодетным семьям вне зависимости от других критериев, таких как нуждаемость; льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессивной шкалой; бесплатный проезд в общественном транспорте внутри региона; повышение доступности учреждений культуры и спорта; содействие профессиональному образованию детей из многодетных семей; компенсация на приобретение школьной формы и принадлежностей для учебы; развитие службы социальных нянь; компенсация оплаты путевок в летние оздоровительные лагеря и санатории для детей.
Ольга Баталина, первый заместитель главы Минтруда России, отметила, что Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и партия «Единая Россия» окажут регионам поддержку в завершении принятия нормативных актов для выполнения указа президента. На сегодняшний день эти акты уже приняты в 59 регионах России и городе Байконуре (Республика Казахстан). Кроме предусмотренных указом мер регионы могут внедрять собственные дополнительные механизмы поддержки многодетности, и рекомендации «Единой России» здесь могут принести большую пользу.
Также на площадке партии «Единая Россия» представили предложения, которые могут включить в национальный проект «Семья». Его разработка и реализация были поручены президентом России в его послании. «Единая Россия» провела сбор инициатив в регионах и собрала свыше 3,5 тысячи предложений.
Анна Кузнецова рассказала, что «Единая Россия» выделила несколько групп инициатив. В первую вошли предложения, которые относятся к расширению поддержки семей с детьми, материнского капитала и развитию системы помощи молодым и студенческим семьям. Во втором блоке содержатся инициативы, направленные на развитие просемейной инфраструктуры, то есть формирование условий, при которых семье будет не только удобно получать социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. Третий блок — это предложения по популяризации семейных ценностей.
На сайте ER.RU пишут, что «Единая Россия» в ближайшее время планирует направить все инициативы на рассмотрение в правительство.