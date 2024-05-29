Создатель мемориала в Змиевской балке: ростовский скульптор Николай Аведиков

«В памяти ростовчан хранится ярко прожитая жизнь незаурядной, талантливой личности врача − стоматолога, протезиста, музыканта и скульптора Н. В. Аведикова. Это был небольшого роста, коренастый, всегда задумчивый, с выразительными добрыми глазами, пышной копной волос, спускающихся до плеч, неторопливый в движениях человек. Его степенность, рассудительность, выразительные умные глаза, облик художника невольно создавали у окружающих чувство уверенности и уважения к нему. В 50−60-е годы каждый вечер его можно было увидеть и услышать в кинотеатре, играющего в оркестре перед началом киносеанса на саксофоне. Многие ростовчане специально приходили на киносеанс только для того, чтобы послушать игру Н. В. Аведикова, соприкоснуться с еще одной гранью его таланта. До сих пор знающие его люди оспаривают вопрос, где он проявил себя наиболее ярко: в музыке, скульптуре или же стоматологии? В качестве протезиста его изделия были поистине уникальными, выполненные им работы порой не знали аналогов. Музыканты, потерявшие зубы, были лишены возможности работать, и только он мог воссоздать индивидуально утраченное, да так, что стареющие трубачи продолжали работать, радуя слушателей чистотой звучания. Он продлил жизнь многим ростовским певцам, актерам, чтецам. Творчество этой незаурядной, талантливой личности отмечено в памяти ростовчан как определяющее некоторые штрихи эпохи, в которой жил и творил Н. В. Аведиков» (Из записей в дневнике о прожитом и пережитом).