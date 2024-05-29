ТПП России проводит форум «Успешная семья — успешная Россия»

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Published Сегодня, 08:39
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Издание сообщает, что форум проводится уже пятый год подряд. В этом году в мероприятии приняли участие порялка 200 представителей семейных предприятий из 33 регионов страны. Открыл форум председатель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Он отметил, что в ТПП РФ, когда задумывали такой форум, обратились к истории России с целью изучить опыт семейных предприятий. Посмотрели, какие компании в нашей стране были семейными, что они сделали и что оставили будущим поколениям. После этого пришли к тому, что в современной России история должна иметь продолжение. Стало понятно, что тема семейного бизнеса серьезная, сложная, она требует работы в нескольких направлениях. Первым шагом стала нормативно-правовая база, законодательство о семейном бизнесе. Начали работу в регионах, где был отклик от губернаторов и депутатов местного парламента. Уже в 9 регионах Российской Федерации приняли соответствующие законодательные акты, узаконивающие семейный бизнес.
В помощь семейному предпринимательству уже работает ряд мер: в 2021 году запустили новый формат для общения представителей семейных компаний — Всероссийский семейный совет. Его заседания уже провели в 14 регионах Российской Федерации, после чего начала формироваться инфраструктура поддержки семейного бизнеса.
Участники форума подчеркнули, что семейные предприятия являются одним из важных факторов устойчивого развития экономики в большинстве развитых стран мира. Около 74% малых и средних предприятий, по различным оценкам, являются компаниями, где работают сразу несколько членов одной семьи.
Вице-президент ТПП России Елена Дыбова отметила, что на данный момент семейные предприятия только встают на ноги — им требуется поддержка со стороны государства. По ее словам, если обратиться к статистике, то кредитование получают порядка 38% представителей бизнеса, причем в основном крупный и средний бизнес. Среди малых и микропредприятий такую финансовую поддержку получает только каждая десятая компания. Дыбова подчеркнула, что именно Торгово-промышленная палата России в течение 5 лет показывает, рассказывает, доказывает, поддерживает, объединяет семейные предприятия в регионах. Стоит отметить, что для государства иметь успешный семейный бизнес выгодно, так как он является основой любой экономики.
В ходе деловой программы форума для семейного бизнеса проводятся дискуссионные и стратегические сессии, тренинги, нетворкинги и В2В-встречи. На этих мероприятиях участники обсуждают вопросы конкуренции, продвижение компаний, повышение финансовой грамотности. В форуме принимают участие представители различных министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти, семейного бизнеса, общественных организаций и отраслевых объединений.