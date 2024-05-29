ТПП России проводит форум «Успешная семья — успешная Россия»

Он отметил, что в ТПП РФ, когда задумывали такой форум, обратились к истории России с целью изучить опыт семейных предприятий. Посмотрели, какие компании в нашей стране были семейными, что они сделали и что оставили будущим поколениям. После этого пришли к тому, что в современной России история должна иметь продолжение. Стало понятно, что тема семейного бизнеса серьезная, сложная, она требует работы в нескольких направлениях. Первым шагом стала нормативно-правовая база, законодательство о семейном бизнесе. Начали работу в регионах, где был отклик от губернаторов и депутатов местного парламента. Уже в 9 регионах Российской Федерации приняли соответствующие законодательные акты, узаконивающие семейный бизнес.