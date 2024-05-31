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Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:20

ПСБ представил возможности искусственного интеллекта для бизнеса в Ростове

ПСБ представил возможности искусственного интеллекта для бизнеса в Ростове

31 мая 2024, 14:18
Фото: ПСБ
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ПСБ в Ростове-на-Дону принял участие в форуме «Бизнес настоящего. Когда виртуальное стало реальным».

В своем выступлении Елена Литош, заместитель регионального директора ПСБ в Ростове-на-Дону, рассказала, как Искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы и повышает качество взаимодействия с клиентами, помогая компаниям расти и внедрять новые технологии.

«Еще недавно возможности искусственного интеллекта были доступны лишь крупным корпорациям, но уже сегодня технология активно входит в сегмент малого и среднего предпринимательства. Клиентам ПСБ уже доступен сервис для общения с Искусственным интеллектом в мобильном и интернет-банке, а также в мессенджерах на темы, выходящие за рамки банковских услуг. Такие, например, как ведение бизнеса, налогообложение, законодательство и маркетинг. Используя нейросети GPT можно решать простые бизнес-задачи и поручать виртуальному помощнику рутинные процессы, освободив время, например, для реализации планов по развитию компании», — отметила Елена Литош.
Также на площадке мероприятия глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко наградил предпринимателей за вклад в социально-экономическое развитие города.

Форум, посвященный Дню российского предпринимательства, собрал более 150 участников из различных сфер бизнеса и, включая самозанятых, а также представителей власти, организаций поддержки предпринимательства и общественных бизнес-объединений.

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