ПСБ представил возможности искусственного интеллекта для бизнеса в Ростове

«Еще недавно возможности искусственного интеллекта были доступны лишь крупным корпорациям, но уже сегодня технология активно входит в сегмент малого и среднего предпринимательства. Клиентам ПСБ уже доступен сервис для общения с Искусственным интеллектом в мобильном и интернет-банке, а также в мессенджерах на темы, выходящие за рамки банковских услуг. Такие, например, как ведение бизнеса, налогообложение, законодательство и маркетинг. Используя нейросети GPT можно решать простые бизнес-задачи и поручать виртуальному помощнику рутинные процессы, освободив время, например, для реализации планов по развитию компании», — отметила Елена Литош.

Также на площадке мероприятия глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко наградил предпринимателей за вклад в социально-экономическое развитие города.