rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Траты клиентов ВТБ на красоту и фитнес этой весной выросли на 17%

Траты клиентов ВТБ на красоту и фитнес этой весной выросли на 17%

31 мая 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
Банк ВТБ и Первый ОФД (входит в Группу ВТБ) посчитали весенние траты россиян на возможность быть красивыми и здоровыми к лету.

Общий объем расходов по картам ВТБ в бьюти-салонах, кабинетах косметологов, спортивных клубах и магазинах составил более 12 млрд рублей, что на 17% выше, чем весной прошлого года. Число транзакций увеличилось на 8%.

Всего владельцы карт ВТБ с марта по май 2024 года потратили на спорт и фитнес около 5 млрд рублей, совершив более 2 млн транзакций. Это на 6% больше по числу оплат, чем за аналогичный период прошлого года и на 13% больше по объему трат. На уходовые, эстетические и косметологические процедуры весной было потрачено 7,4 млрд рублей (+20% к прошлому году), а число транзакций выросло на 9%, превысив 2,8 млн оплат.Спрос на процедуры для красоты этой весной был на 7% выше по количеству транзакций и на 10% выше по объемам трат по сравнению с зимним периодом. Рост трат на салоны красоты, эстетические и косметологические процедуры пришелся на март и апрель. А вот спрос на спорттовары и походы в фитнес клубы в весенние месяцы не изменился — многие покупают абонементы заранее, в декабре.

Аналитический сервис Продажи.рф зафиксировал в марте всплеск покупок витаминов и бадов. Средняя цена упаковки в этот период составила 267 рублей, а спрос относительно февраля вырос на 46%. Всего за весну в аптеках, магазинах, салонах красоты и спортивных клубах, обслуживаемых Первым ОФД, покупатели потратили весной на витамины, биологически активные добавки, спортивные товары и услуги, а также бьюти-процедуры свыше 12 млрд рублей, оплатив более 35 млн товаров и услуг.

Подпишитесь
Полярное сияние ожидается в Ростовской области с 31 мая
Сегодня, 04:44
Мотоциклист попал под колеса машины на Оганова в Ростове
Вчера, 18:06
Бывший вице-премьер может стать депутатом Госдумы от Ростовской области
Вчера, 16:58
Вражескую атаку с воздуха перехватили военные рядом с Ростовской областью
Сегодня, 05:46
Как защититься от укуса клеща? Разбираемся вместе с СОГАЗом
Вчера, 10:43
На «Пушистый вояж» и за бесплатным попкорном: куда сходить с ребенком 1 и 2 июня
Сегодня, 06:02
"