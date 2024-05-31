Траты клиентов ВТБ на красоту и фитнес этой весной выросли на 17%

Всего владельцы карт ВТБ с марта по май 2024 года потратили на спорт и фитнес около 5 млрд рублей, совершив более 2 млн транзакций. Это на 6% больше по числу оплат, чем за аналогичный период прошлого года и на 13% больше по объему трат. На уходовые, эстетические и косметологические процедуры весной было потрачено 7,4 млрд рублей (+20% к прошлому году), а число транзакций выросло на 9%, превысив 2,8 млн оплат.Спрос на процедуры для красоты этой весной был на 7% выше по количеству транзакций и на 10% выше по объемам трат по сравнению с зимним периодом. Рост трат на салоны красоты, эстетические и косметологические процедуры пришелся на март и апрель. А вот спрос на спорттовары и походы в фитнес клубы в весенние месяцы не изменился — многие покупают абонементы заранее, в декабре.