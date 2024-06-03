Ученые обнаружили в Зимбабве новый вид динозавров

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Как пишет newkhakasiya.online, в мезозое на планете существовал единый суперконтинент — Пангея. В юрский период он разделился на два континента — Гондвану и Лавразию, после чего динозавры расселились по всем уголкам света. Их останки находили даже в Антарктиде, хотя обычно кости динозавров обнаруживают в Евразии и Америках.
Находка динозавров в Африке является довольно редким явлением. В Зимбабве уже пятьдесят лет не делали таких находок. Это может свидетельствовать о том, что в Африке находили мало костей динозавров не потому, что их там было мало, а из-за редкого посещения антропологами этого региона.
Описание нового вида ящера было опубликовано в журнале Acta Palaeontologica Polonica. Ранее здесь уже находили завроподоморфов, и новый вид не стал исключением. Кости были обнаружены на острове Спурвинг в большом водохранилище Кариба. Новый вид получил название Musankwa sanyatiensis в честь дома-лодки, где проживали палеонтологи во время экспедиции, а также реки Саньяти.
Палеонтологи обнаружили часть правой ноги ящера шесть лет назад. Образец частично разрушился, так как был на поверхности, до того, как ученые смогли изучить его в лаборатории. Специалисты вычислили, что динозавр был двуногим и достигал веса до 386 килограммов. Динозавра отнесли к новому виду из-за особенностей конечности, не позволивших причислить его ни к одному из уже известных видов динозавров.
Исследователи считают, что поиски вдоль водохранилища Кариба необходимо продолжать, так как этот регион обладает значительным палеонтологическим потенциалом, однако исследованиям может помешать уровень воды, который постоянно меняется. По мнению экспертов, Musankwa sanyatiensis может оказаться родственником других динозавров, таких как риохазавры и эукнемезавры, однако это требует дополнительных исследований из-за недостаточного количества фактов.