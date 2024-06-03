Ученые обнаружили в Зимбабве новый вид динозавров

Палеонтологи обнаружили часть правой ноги ящера шесть лет назад. Образец частично разрушился, так как был на поверхности, до того, как ученые смогли изучить его в лаборатории. Специалисты вычислили, что динозавр был двуногим и достигал веса до 386 килограммов. Динозавра отнесли к новому виду из-за особенностей конечности, не позволивших причислить его ни к одному из уже известных видов динозавров.