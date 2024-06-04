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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

ВТБ откроет офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе

ВТБ откроет офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе

4 июня 2024, 09:29
Фото: 1MI
ВТБ расширяет географию офисной сети. В июле банк откроет два новых отделения в Луганске, а до конца года планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.

Об этом в преддверии ПМЭФ-2024 сообщил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
«Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал», — сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.


В рамках Стратегии развития банк планирует увеличить этот показатель за три года до 100 млн, в том числе — за счет развития курьерского канала. Число офисов ВТБ за три года вырастет на 40% и достигнет 1,8 тыс. точек.

#Илья Протвинов
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