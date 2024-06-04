ВТБ откроет офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Об этом в преддверии ПМЭФ-2024 сообщил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
«Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал», — сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
В рамках Стратегии развития банк планирует увеличить этот показатель за три года до 100 млн, в том числе — за счет развития курьерского канала. Число офисов ВТБ за три года вырастет на 40% и достигнет 1,8 тыс. точек.