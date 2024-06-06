«Ничего, поживем!»: донской писатель Николай Егоров

«Было тепло, накрапывал мелкий дождик, но торговле это не мешало, и скоро я, как говорится, отоварился от души и пошел к выходу из овощных рядов. И тут же был остановлен двумя молодыми женщинами. Восточного типа лица их были схожи и милы, только одно − помоложе, другое − постарше. Платки и свободные платья из какой-то недорогой ткани укутывали их, а все равно угадывалось, как стройны и гибки женщины. У их ног стояла плетеная корзина с лимонами. На смуглых ладошках с растопыренными пальцами красиво желтели заманчивые плоды».