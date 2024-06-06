Сессия на тему клиентоцентричности прошла на ПМЭФ-2024

Сергей Пивень рассказал, что у них работает программа догфудинга, где сотрудники дают честную оценку платформе, чтобы глубже понять ее проблемы и преимущества. За последние полтора месяца более 200 человек сообщили о различных проблемах в продукте. Кроме того, каждое бизнес-ревью они начинают с рассмотрения двух-трех конкретных проблемных моментах у пользователей, читая реальные отзывы, анализируя объемы обращений и уровень удовлетворенности клиентов по каждой категории. Это помогает определить план по системному исправлению ситуации.