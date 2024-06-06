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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Сессия на тему клиентоцентричности прошла на ПМЭФ-2024

Сессия на тему клиентоцентричности прошла на ПМЭФ-2024

6 июня 2024, 16:17
Фото: пресс-служба Авито
В рамках международного экономического форума в Петербурге провели сессию, посвященную клиентоцентричности.

На встрече присутствовали эксперты из Сбера, Авито, Аэрофлота, Т-банка, Wildberries и Роскачества. Они раскрыли существующие процессы во время обсуждения тренда на заботу бизнеса о клиентском опыте.

Так, управляющий партнер по поддержке бизнеса в Авито Сергей Пивень раскрыл процесс сбора обратной связи от пользователей и поделился существующими практиками.

Сергей Пивень рассказал, что у них работает программа догфудинга, где сотрудники дают честную оценку платформе, чтобы глубже понять ее проблемы и преимущества. За последние полтора месяца более 200 человек сообщили о различных проблемах в продукте. Кроме того, каждое бизнес-ревью они начинают с рассмотрения двух-трех конкретных проблемных моментах у пользователей, читая реальные отзывы, анализируя объемы обращений и уровень удовлетворенности клиентов по каждой категории. Это помогает определить план по системному исправлению ситуации.

Максим Протасов, руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества», рассказал, что клиент — это не просто цифры в таблицах, а живой человек с индивидуальными потребностями и ожиданиями.

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