Банк «Центр-инвест» получил «Позитивный» прогноз от АКРА

«Центр-инвест» — постоянно развивающийся региональный банк, который входит в топ-100 крупнейших банков Российской Федерации. Основные направления деятельности — кредитование населения, агропромышленного сектора, малого и среднего бизнеса. В 2018 году банку «Центр-инвест» впервые присвоили рейтинг АКРА. С этого момента эксперты агентства каждый год подтверждают устойчивые позиции кредитно-финансовой организации.