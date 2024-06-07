Банк «Центр-инвест» получил «Позитивный» прогноз от АКРА

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Получить рейтинг на уровне А по шкале АКРА банку «Центр-инвест» помогли стабильный бизнес-портфель, высокий уровень достаточности капитала и адекватные оценки риск-профиля и фондирования и ликвидности.
Изменение прогноза на «Позитивный» отражает устойчивые позиции банка в сфере кредитования на фоне поддержания низкого уровня проблемной задолженности. «Позитивный» прогноз предполагает с большим процентом вероятности рост рейтинга в перспективе года — полутора лет.
Специалисты АКРА дали высокую оценку качеству корпоративного управления и стабильно высокой диверсификации операционного дохода банка «Центр-инвест», а также отметили приверженность ESG-принципам, отмечая вклад «Центр-инвеста» в развитие в Российской Федерации ESG-банкинга.
«Центр-инвест» — постоянно развивающийся региональный банк, который входит в топ-100 крупнейших банков Российской Федерации. Основные направления деятельности — кредитование населения, агропромышленного сектора, малого и среднего бизнеса. В 2018 году банку «Центр-инвест» впервые присвоили рейтинг АКРА. С этого момента эксперты агентства каждый год подтверждают устойчивые позиции кредитно-финансовой организации.