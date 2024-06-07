ВТБ: расчеты юрлиц с самозанятыми выросли в 8 раз

Число зарегистрированных в сервисе клиентов увеличилось на 40%. Об этом на ПМЭФ-2024 сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«По данным ФНС России, количество самозанятых на сегодняшний день превысило 10 млн и продолжает ежемесячно расти на 3%. Мы видим запрос рынка на качественные, доступные и простые в использовании сервисы для самозанятых и для прозрачных расчетов бизнеса с ними, поэтому ведем активную работу по созданию и расширению функционала таких решений», — заявил Денис Бортников.