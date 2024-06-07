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Updated Сегодня, 13:18

ВТБ: расчеты юрлиц с самозанятыми выросли в 8 раз

ВТБ: расчеты юрлиц с самозанятыми выросли в 8 раз

7 июня 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
В 2024 году рост расчетов юрлиц с самозанятыми опережает ожидания. За первые 5 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года общий объем переводов клиентами среднего и малого бизнеса через сервис для выплат самозанятым ВТБ вырос в 8 раз и достиг 1,7 млрд рублей.

Число зарегистрированных в сервисе клиентов увеличилось на 40%. Об этом на ПМЭФ-2024 сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
«По данным ФНС России, количество самозанятых на сегодняшний день превысило 10 млн и продолжает ежемесячно расти на 3%. Мы видим запрос рынка на качественные, доступные и простые в использовании сервисы для самозанятых и для прозрачных расчетов бизнеса с ними, поэтому ведем активную работу по созданию и расширению функционала таких решений», — заявил Денис Бортников.

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