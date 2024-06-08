Прогнозы развития цифровых платформ дали на ПМЭФ-2024

Он сообщил, что в среднем россияне проводят по 4 часа в интернете каждый день, а среди молодежи и детей в возрасте от 12 до 24 лет этот показатель достигает 6 часов. Это означает, что со временем люди будут проводить в сети все больше времени. Он отметил, что на социальных платформах, таких как Авито, пользователи общаются напрямую, что является как большим преимуществом, так и серьезным вызовом.