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Published Сегодня, 17:48

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Updated Сегодня, 17:50

Прогнозы развития цифровых платформ дали на ПМЭФ-2024

Прогнозы развития цифровых платформ дали на ПМЭФ-2024

8 июня 2024, 17:48
Фото: пресс-служба Авито
На международном экономическом форуме в Петербурге состоялась сессия, на которой обсудили тему развития цифровых сервисов.

Авито провел встречу на тему «Добро или зло? Цифровые платформы как драйверы социальной стабильности или поведенческой зависимости?». Участниками стали эксперты в различных отраслях, в том числе представители Минцифры и VK.

Эксперты обсудили преимущества и недостатки быстрого роста цифровых платформ и попытались спрогнозировать развитие индустрии на ближайшие 5-10 лет.

Согласно оценкам специалистов, в прошлом году оборот российского интернета составил 17 триллионов рублей, демонстрируя рост свыше 40%. Ни один другой сектор экономики не показывает такую динамику. Ежедневно в интернет заходят 77% россиян, при этом 39% из них проводят в сети более 4 часов каждый день.

Цифровые услуги повышают качество жизни, но также приводят к рискам, таким как проблемы с безопасностью данных, уменьшение личного общения и потенциальные угрозы для психического здоровья. Иван Гуз, управляющий партнер Авито, подчеркнул важность инвестиций в безопасность платформ.

Он сообщил, что в среднем россияне проводят по 4 часа в интернете каждый день, а среди молодежи и детей в возрасте от 12 до 24 лет этот показатель достигает 6 часов. Это означает, что со временем люди будут проводить в сети все больше времени. Он отметил, что на социальных платформах, таких как Авито, пользователи общаются напрямую, что является как большим преимуществом, так и серьезным вызовом.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметил, что их задача заключается в том, чтобы доля российских платформ в общей структуре потребления увеличивалась. Он подчеркнул, что отечественные платформы добросовестно выполняют требования и являются социально ответственными. Цель государства, по его словам, состоит в создании стимулов для дальнейшего развития платформ.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что существующие датасеты в России обеспечивают быстрый запуск проектов, и за 5-10 лет

мы увидим прогресс в различных секторах экономики, в том числе и в интернете, так как он является ключевым двигателем экономического роста.

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