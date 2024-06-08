Защиту прав граждан в Интернете обсудили на ПМЭФ-2024

Одним из участников стал управляющий директор Авито по взаимодействию с органами власти Влад Федулов. Он сообщил, что в целях безопасности людей внедряются новые технологии, помимо уже ставших нормой двухфакторной аутентификации и защищенного номера для звонков по объявлениям.