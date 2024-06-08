Защиту прав граждан в Интернете обсудили на ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Одним из участников стал управляющий директор Авито по взаимодействию с органами власти Влад Федулов. Он сообщил, что в целях безопасности людей внедряются новые технологии, помимо уже ставших нормой двухфакторной аутентификации и защищенного номера для звонков по объявлениям.
Любой бизнес зависит от лояльности клиентов, которая в свою очередь имеет два главных аспекта: безопасность и удобство сервиса. Цифровым платформам приходится находить баланс, обеспечивая максимальную защиту, но при этом минимально снижая удобство использования.
По словам Федулова, появляются технологии для безопасности, но как только гражданин покидает платформу, он оказывается в незащищенной области.
Однако, как только придумывают новые технологии, они сразу же начинают применяться в противоправных схемах.
Влад Федулов добавил, что борьба между черепахой и Ахиллесом продолжается, и всегда будут найдены необходимые меры борьбы с поступающими угрозами.
Участники также затронули тему развития правовой политики в области защиты граждан в интернете.