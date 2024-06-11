Александр Ищенко: новое налогообложение затронет чуть более 3% работающего населения

Сохранится принцип справедливости и к налогообложению в сфере бизнеса. Так при увеличении налога на прибыль компаний с 20 до 25% налоговые преференции будут предложены тем предприятиям, которые инвестируют прибыль в развитие. Планируется бессрочно продлить действие механизма инвестиционного налогового вычета в регионах (по действующему законодательству он завершает работу в 2024 году), а также ввести федеральный налоговый вычет для компаний из приоритетных отраслей.