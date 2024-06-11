Александр Ищенко: новое налогообложение затронет чуть более 3% работающего населения

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Как отметил председатель донского парламента Александр Ищенко, налоговые изменения, предложенные правительством страны, обсуждаются сегодня на различных площадках и Законодательное собрание Ростовской области не исключение.
Прежде чем вынести эти вопросы на заседание, донские парламентарии провели круглый стол, где обсудили все нововведения при представителях исполнительной власти, налоговых органов, аудиторского сообщества, предпринимательских объединений, общественных организаций и органов местного самоуправления.
— А буквально несколько дней назад на площадке ПМЭФ-2024 состоялось детальное обсуждение предложенных изменений с участием авторов этих проектов, представителей бизнеса, производственников и сенаторов. Все, кто принимал участие в обсуждении пришли к выводу, что предложенные налоговые изменения являются крайне важными и нужными, поскольку позволяют сформировать баланс между интересами государства, общества и бизнеса на современном этапе, — пояснил рассказал Александр Ищенко.
Спикер донского парламента подчеркнул, что предложенные изменения определят долгосрочные источники финансирования бюджетных обязательств, а также смогут ответить общественному запросу на справедливость.
— В российском обществе давно есть устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе на прогрессивную шкалу налогообложения, которая должна служить сокращению неравенства в обществе. Поэтому подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся, — добавил председатель ЗС Ростовской области.
По словам Александра Ищенко, прогрессивное налогообложение затронет чуть более 3% работающего населения.
— Шкала налогов на доходы физических лиц достаточно плавная — от 13 до 22%. Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. Деньги от повышения налогов пойдут в том числе на финансирование новых объявленных Президентом нацпроектов: «Молодежь и дети», «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», — отметил Александр Ищенко.
При рассмотрении законопроектов по налогообложению в Законодательном Собрании пояснили, что благодаря нововведениям государство сможет увеличить вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, направлять больше ресурсов на финансирование развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий. Кроме того средства пойдут и на развитие принципиально новых секторов и отраслей, которых раньше не существовало. Это проекты технологического лидерства (выпуск самолетов, судов, станков, микроэлектроники, лекарств, экономика данных и так далее).
По мнению депутатов в выигрыше окажется большое количество семей с детьми. Будет введен налоговый кешбэк для семей с двумя и более детьми с невысокими доходами (среднедушевой доход на члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума в месяц). За счет возврата части НДФЛ ставка для таких семей фактически составит 6%.
Не забыли и участников СВО и членов их семей, при рассмотрении законопроектов депутаты напомнили, что они не коснутся тех выплат, которые получают граждане за участие в СВО.
Сохранится принцип справедливости и к налогообложению в сфере бизнеса. Так при увеличении налога на прибыль компаний с 20 до 25% налоговые преференции будут предложены тем предприятиям, которые инвестируют прибыль в развитие. Планируется бессрочно продлить действие механизма инвестиционного налогового вычета в регионах (по действующему законодательству он завершает работу в 2024 году), а также ввести федеральный налоговый вычет для компаний из приоритетных отраслей.