Китайские автобренды удвоят продажи по итогам года, продав порядка миллиона машин

Однако, несмотря на падение объемов ведущих чайна-марок второй месяц подряд, по итогам года российский авторитейл сохраняет шанс найти владельцев для миллиона «китайцев».



Озабоченные давлением дистрибьюторов Changan, Chery, Geely и Haval (завышенными планами продаж, необходимостью частых обновлений салонов, короткими сроками контрактов, ограниченностью компенсаций за гарантийный ремонт) авторитетейлеры через РОАД обратились в ФАС с просьбой провести проверку дилерских договоров. Затраты, в том числе на содержание складских запасов, растут, а доходы снижаются.



У импортеров свои задачи. Плановая экономика КНР предполагает рост экспорта. Так, в феврале текущего года Поднебесная поставили в Россию 44,8 тысячи легковых машин, в марте — 58,9 тысячи, в апреле — 79,4 тысячи. И это, не считая уже налаженного внутреннего производства чайна-каров в России. Продажи пока, напротив, падают. В марте на учет было поставлено 83,8 тысячи китайских машин, в апреле — 75,1 тысячи. Майские цифры регистрации пока не обнародованы, но отрицательная динамика сохраняется.



Так или иначе, у китайских компаний есть все шансы, если не удвоить прошлогодние результаты продаж, то приблизиться к этому, и впервые в истории нашего авторитейла продать порядка миллиона новых автомобилей.