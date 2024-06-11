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Китайские автобренды удвоят продажи по итогам года, продав порядка миллиона машин

Китайские автобренды удвоят продажи по итогам года, продав порядка миллиона машин

11 июня 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж китайских марок в мае 2024 года. После рекордно высокого марта второй месяц подряд наш авторитейл продолжает сжиматься.

Однако, несмотря на падение объемов ведущих чайна-марок второй месяц подряд, по итогам года российский авторитейл сохраняет шанс найти владельцев для миллиона «китайцев».

Озабоченные давлением дистрибьюторов Changan, Chery, Geely и Haval (завышенными планами продаж, необходимостью частых обновлений салонов, короткими сроками контрактов, ограниченностью компенсаций за гарантийный ремонт) авторитетейлеры через РОАД обратились в ФАС с просьбой провести проверку дилерских договоров. Затраты, в том числе на содержание складских запасов, растут, а доходы снижаются.

У импортеров свои задачи. Плановая экономика КНР предполагает рост экспорта. Так, в феврале текущего года Поднебесная поставили в Россию 44,8 тысячи легковых машин, в марте — 58,9 тысячи, в апреле — 79,4 тысячи. И это, не считая уже налаженного внутреннего производства чайна-каров в России. Продажи пока, напротив, падают. В марте на учет было поставлено 83,8 тысячи китайских машин, в апреле — 75,1 тысячи. Майские цифры регистрации пока не обнародованы, но отрицательная динамика сохраняется.

Так или иначе, у китайских компаний есть все шансы, если не удвоить прошлогодние результаты продаж, то приблизиться к этому, и впервые в истории нашего авторитейла продать порядка миллиона новых автомобилей.

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