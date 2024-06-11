На Дону приняты новые социальные законы

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Под национальными целями развития, в первую очередь, принято понимать поддержку семьи. Так что можно смело сказать, что три законодательных решения носили социальных характер.
Так депутатами донского парламента вносятся две существенные поправки в областной закон о земельных сертификатах для многодетных семей. Как пояснил председатель Законодательного Собрания донского региона Александр Ищенко, предлагается убрать ограничение на предоставление земельных сертификатов, которое имеется в действующей редакции закона.
— В настоящее время получить сертификат могут только те многодетные семьи, которые стоят на учете в городах, где отсутствуют свободные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Это Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, и в этом году еще Новочеркасск. За четыре года 2 897 граждан уже получили средства земельного сертификата, еще 797 человек готовы их получить в 2024 году. Было принято решение по предоставлению равного права на эту меру поддержки многодетным семьям, состоящим на учете на бесплатное получение земельных участков, в любом муниципалитете, независимо от того, имеются ли там свободные земли для индивидуального жилищного строительства или нет, — сказал Александр Ищенко.
По словам парламентария, теперь каждая семья, вставшая на учет, сможет выбрать что ему получить, то есть земельный участок или земельный сертификат.
Также депутаты внесли в областной закон проиндексированную в 2024 году сумму земельного сертификата, равную 554 809 рублей и закрепили полномочия Правительства Ростовской области ежегодно определять размер земельного сертификата с учетом проводимой индексации.
Также был принят закон, который позволяет установить ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Эти расходы на коммунальные услуги будут компенсироваться в полном размере с 1 августа текущего года.
— Следует отметить, что в предоставлении данной меры поддержки ежегодно нуждается почти 8,5 тысяч ребят (8 393), проживающих в Ростовской области. Это те дети, которые проживают в семьях опекунов, попечителей или у приемных родителей, Это также те дети, у которых есть в собственности жилье, но они проживают в государственных учреждениях. Это и совершеннолетние дети, которые обучаются в вузе очно или проходят срочную службу в армии, — пояснил спикер донского парламента.
Третья поправка в областном законодательстве коснулась постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма. Теперь отсутствие регистрации по месту жительства или проживания не будет являться препятствием к постановке на учет, если гражданин представит судебное решение об установлении факта постоянного проживания в муниципальном образовании Ростовской области.
Также для определения малоимущности из перечня доходов граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут исключены меры финансовой поддержки и помощи, оказываемые службой занятости для прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования, при переезде (переселении) в другую местность.
Добавим, что в повестку дня были включены и другие важные темы, которые сегодня наиболее актуальны. Также на заседании прозвучал доклад Уполномоченного по правам человека.
В начале заседания состоялся «Правительственный час», посвященный экологическому благополучию Ростовской области, которое также является национальной целью, определенной в президентском указе.