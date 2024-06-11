На Дону приняты новые социальные законы

— В настоящее время получить сертификат могут только те многодетные семьи, которые стоят на учете в городах, где отсутствуют свободные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Это Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, и в этом году еще Новочеркасск. За четыре года 2 897 граждан уже получили средства земельного сертификата, еще 797 человек готовы их получить в 2024 году. Было принято решение по предоставлению равного права на эту меру поддержки многодетным семьям, состоящим на учете на бесплатное получение земельных участков, в любом муниципалитете, независимо от того, имеются ли там свободные земли для индивидуального жилищного строительства или нет, — сказал Александр Ищенко.