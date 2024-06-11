Ученые: Слоны умеют осознанно называть друг друга по имени

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Как сообщает newkhakasiya.online, в рамках своего эксперимента ученые воспроизводили для слонов аудиозаписи, на которых звучали их собственные имена и имена других слонов. Испытуемые лучше всего узнавали звук своего имени, реагируя на него и приближаясь к источнику звука.
Интересно, что слоны не просто подражают звукам, как это делают дельфины или попугаи, а воспроизводят конкретные имена. Такая форма коммуникации демонстрирует наличие у слонов высокого уровня когнитивных способностей и, вероятно, абстрактного мышления. Ученые также отметили, что слоны чаще всего зовут сородичей, когда находятся на значительном расстоянии друг от друга.
Исследователи также рассказали, что и люди, и слоны являются социальными существами, имеющими семьи, социальные группы и крупные кланы.