rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Ученые: Слоны умеют осознанно называть друг друга по имени

Ученые: Слоны умеют осознанно называть друг друга по имени

11 июня 2024, 11:10
Фото: Richard de Reus / pexels
В США изучили коммуникативные возможности диких африканских слонов и сделали интересное наблюдение: эти животные могут осознанно обращаться друг к другу по имени, подобно людям.

Как сообщает newkhakasiya.online, в рамках своего эксперимента ученые воспроизводили для слонов аудиозаписи, на которых звучали их собственные имена и имена других слонов. Испытуемые лучше всего узнавали звук своего имени, реагируя на него и приближаясь к источнику звука.

Интересно, что слоны не просто подражают звукам, как это делают дельфины или попугаи, а воспроизводят конкретные имена. Такая форма коммуникации демонстрирует наличие у слонов высокого уровня когнитивных способностей и, вероятно, абстрактного мышления. Ученые также отметили, что слоны чаще всего зовут сородичей, когда находятся на значительном расстоянии друг от друга.

Исследователи также рассказали, что и люди, и слоны являются социальными существами, имеющими семьи, социальные группы и крупные кланы.

Подпишитесь
Зоолог Евсюков рассказал о массовом нашествии саранчи в Ростовской области
Сегодня, 09:43
Врач призвал ростовчан перестать употреблять в пищу яичную скорлупу
Сегодня, 05:20
Турагент заявил, что ростовчане не откажутся от отдыха в Крыму из-за беспилотников
Сегодня, 05:23
Аномальная жара и грозы обрушатся на Ростовскую область
Сегодня, 08:35
Владельцев нарколабораторий осудили в Ростовской области
Сегодня, 08:52
Благотворительный проект Совкомбанка предлагает бесплатные решения для НКО
Сегодня, 12:39
"