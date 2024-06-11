Ученые: Слоны умеют осознанно называть друг друга по имени

Интересно, что слоны не просто подражают звукам, как это делают дельфины или попугаи, а воспроизводят конкретные имена. Такая форма коммуникации демонстрирует наличие у слонов высокого уровня когнитивных способностей и, вероятно, абстрактного мышления. Ученые также отметили, что слоны чаще всего зовут сородичей, когда находятся на значительном расстоянии друг от друга.