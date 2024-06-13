ЕР в честь Дня России провела серию патриотических флешмобов по всей стране

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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«Для каждого из нас Россия — это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живём, работаем, создаем семьи и воспитываем детей», — подчеркнул секретарь генерального совета «Единой России», врио главы Республики Алтай Андрей Турчак. Об этом пишет mkset.ru.
Турчак принял участие в праздничных мероприятиях в Горно-Алтайске, в частности, в фестивале дружбы народов.
«Россия — это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия — это наши люди, крепкие духом и с широкой душой, которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня», — заявил Турчак.
Праздники дружбы народов проводились также и в других регионах России. К примеру, в Омске при поддержке партии провели шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города «Единая Россия» открыла фотозону с баннерами-открытками, на них жители могли написать свои пожелания.
Во Владивостоке активисты партии оказали помощь в организации нескольких тематических площадок. Сотни жителей и гостей региона при участии волонтеров развернули на центральной площади города российский флаг. Такие флаги развернули также в Чебоксарах, Самаре, Перми, Новгороде, Анадыре, Воронеже.
По традиции в регионах страны «Единая Россия» также провела автопробеги. В Севастополе более 40 автомобилей проехали по городу с российскими флагами. К колонне присоединились представители городских авто- и мотообъединений. В Калуге активисты партии и МГЕР вместе с общественниками на машинах проехали по набережной к площади Победы. В ДНР пробег начался в Донецке, после чего колонна из 20 машин проехала с флагами РФ через Макеевку до центра Харцызска.
В Московской области колонна машин с российскими флагами стартовала в Воскресенске и проехала по центральным улицам городов, затем выстроилась в форме буквы Z.
В Горно-Алтайске активисты партии «Единая Россия» и МГЕР вместе с жителями на гору Комсомольскую подняли 50-метровый флаг РФ и закрепили его на склоне. В Биробиджане 12 июня отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, а в Чите мелками нарисовали самый большой российский флаг. Об этом сообщает сайт ER.RU.
В Херсонской области волонтеры «Единой России» вместе с военнослужащими военной комендатуры раздали местным жителям ленту-триколор и пряники с цветами российского флага. Во всех городах и районах ЛНР активисты партии организовали праздничную акцию «Я люблю Россию».
Важность и значимость праздника подчеркнула заместитель секретаря Ростовского регионального отделения «Единой России», депутат донского парламента Светлана Пискунова.
«Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с Днём России — праздником, который символизирует единство и силу нашего великого государства. Этот день — время гордости за нашу страну, её историю, культурное и духовное наследие, а также за жителей, которые трудятся на её благо.
Россия — это наш общий дом, страна, объединяющая множество народов и культур. Что важно помнить в этот день? Будущее России зависит от каждого из нас, от нашей ответственности и желания приносить пользу своей стране, и это особенно важно сейчас, сегодня», — подчеркнула Светлана Пискунова.
Добавим, к празднику волонтеры «Единой России» вручают в донских муниципалитетах ленты триколора, посещают многодетные семьи и семьи участников СВО, проводят просветительские и культурные акции.