ЕР в честь Дня России провела серию патриотических флешмобов по всей стране

По традиции в регионах страны «Единая Россия» также провела автопробеги. В Севастополе более 40 автомобилей проехали по городу с российскими флагами. К колонне присоединились представители городских авто- и мотообъединений. В Калуге активисты партии и МГЕР вместе с общественниками на машинах проехали по набережной к площади Победы. В ДНР пробег начался в Донецке, после чего колонна из 20 машин проехала с флагами РФ через Макеевку до центра Харцызска.