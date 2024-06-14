Эксперты обсудили перспективы российско-индийского сотрудничества на бизнес-диалоге

Посол Республики Индия в РФ Винай Кумар отметил единодушие индийских политических партий в вопросе расширения сотрудничества с Россией. Он заявил о готовности Индии нарастить экспорт в Россию, особенно в сферах фармацевтики и сельского хозяйства, и обратил внимание на улучшения в логистике, в частности, развитие транспортного коридора Владивосток — Ченнаи. Посол также выделил туризм как перспективную отрасль для развития сотрудничества.