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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Эксперты обсудили перспективы российско-индийского сотрудничества на бизнес-диалоге

Эксперты обсудили перспективы российско-индийского сотрудничества на бизнес-диалоге

14 июня 2024, 14:03
Фото: Пресс-служба АНО МЦМС
Петербургский международный экономический форум стал площадкой для обсуждения текущего состояния и перспектив развития сотрудничества между Россией и Индией.

7 июня в рамках форума состоялся бизнес-диалог «Россия — Индия», модератором которого выступил Сергей Черёмин, министр Правительства Москвы, руководитель ДВМС и председатель правления Делового совета по сотрудничеству с Индией.

Черёмин напомнил о стратегическом привилегированном партнерстве между Россией и Индией, существующем с 2010 года, и подчеркнул необходимость поиска новых перспективных направлений для экономического взаимодействия, несмотря на рекордный товарооборот, достигший почти 57 млрд долларов.

Посол Республики Индия в РФ Винай Кумар отметил единодушие индийских политических партий в вопросе расширения сотрудничества с Россией. Он заявил о готовности Индии нарастить экспорт в Россию, особенно в сферах фармацевтики и сельского хозяйства, и обратил внимание на улучшения в логистике, в частности, развитие транспортного коридора Владивосток — Ченнаи. Посол также выделил туризм как перспективную отрасль для развития сотрудничества.

Участники бизнес-диалога уделили особое внимание межрегиональному сотрудничеству. В частности, обсуждались планы Москвы по подписанию программы сотрудничества со штатом Махараштра, одним из ведущих промышленных регионов Индии. Почетный спикер Законодательного собрания Махараштры Рахул Нарвекар выразил надежду на углубление взаимодействия с РФ, отметив рост объема торговли до 3,9 млрд долларов за последние 2 года.

Председатель Индийско-российского делового совета FICCI Трибхуван Дарбари акцентировал внимание на важности взаимодействия в сферах безопасности, обороны, экономики и культуры. Он подчеркнул потенциал научно-исследовательского сотрудничества для создания конкурентоспособных продуктов, значимость обмена специалистами, инвестиций в логистику и инфраструктурные проекты, а также сотрудничества в области передовых технологий. Дарбари выдвинул идею интеграции туризма, бизнеса и здравоохранения, отметив высокий спрос на медицинский туризм и возможность создания соответствующего хаба в Индии.

Управляющий филиала ПАО Сбербанк в Индии Иван Носов рассказал об успешном решении многих проблем финансового обеспечения внешнеторговых сделок и растущей популярности рупии на российском рынке. По его мнению, главной проблемой бизнеса между Россией и Индией является недостаточная информированность, и он призвал к более активному продвижению возможностей рынков обеих стран для увеличения товарооборота.

Участники бизнес-диалога выразили уверенность в дальнейшем укреплении российско-индийского сотрудничества и готовность работать над реализацией обсуждаемых инициатив и проектов.

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