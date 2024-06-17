Банк «Центр-инвест»: Любой вызов — это возможность

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
14 июня прошла конференция «Национальные финансовые системы в новых геополитических условиях: вызовы и возможности для России». Одним из спикеров был Василий Высоков. Он рассказал о задачах, которые вуз и банк выполняют в связке, а также о том, как «Центр-инвест» использует различные вызовы для роста.
Для РГЭУ специалисты банка создали программу развития искусственного интеллекта. В рамках данного сотрудничества предусматривается конкурс курсовых работ. выполненных при помощи нейросетей.
Что касается трансформации вызова в точку роста, то Высоков отметил, что «Центр-инвест»в этом плане выглядит уверенно. Так, за последние 2 года банк увеличил прибыль в 2 раза. Для российского банковского сектора показатель составил 1,4 раза.
Также председатель Совета директоров «Центр-инвеста» напомнил, что банк является участником проекта ЦБ РФ по внедрению цифрового рубля и других программ, среди которых и программа повышения финансовой грамотности россиян.