Банк «Центр-инвест»: Любой вызов — это возможность

14 июня прошла конференция «Национальные финансовые системы в новых геополитических условиях: вызовы и возможности для России». Одним из спикеров был Василий Высоков. Он рассказал о задачах, которые вуз и банк выполняют в связке, а также о том, как «Центр-инвест» использует различные вызовы для роста.