На Левобережье сдана первая башня бизнес-класса Prime Life от ГК «ЮгСтройИнвест»

Prime Life это первый проект бизнес класса в Левобережной части города. Застройщик уже ведет строительство второй башни. Рядом создают уникальный парк с насыщенной инфраструктурой для любого вида отдыха. Уже в тестовом режиме запущены водные каскады на фонтанной аллее, готовы зоны для спокойного и активного отдыха.