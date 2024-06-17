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На Левобережье сдана первая башня бизнес-класса Prime Life от ГК «ЮгСтройИнвест»

На Левобережье сдана первая башня бизнес-класса Prime Life от ГК «ЮгСтройИнвест»

17 июня 2024, 10:45
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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В донской столице сдана первая башня бизнес-класса на Левом берегу — Prime life. Ее строительством занималась компания «ЮгСтройИнвест», зарекомендовавшая себя как лидер региона по объемам возводимого жилья.

211 семей получили ключи от видовых квартир в новом доме. В этот день застройщик организовал для собственников настоящий праздник. Владельцев квартир ожидали оригинальные игры и стильная фотозона. Гармонично вписался в атмосферу праздника и концерт симфогруппы.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

У 24-этажной башни на первой парковой линии — уникальные видовые характеристики. Ее жильцы смогут встречать рассветы с видом на Дон и панораму города. Также в распоряжении резидентов и гостей Prime Life лаунж-зона и современная детская площадка. Дополнительную приватность и комфорт обеспечивает консьерж-сервис.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
— Сегодня у нас большой праздник! Мы передаем ключи от квартир в первой башне бизнес-класса Prime Life, доминанте микрорайона «Левобережье»! Новый дом выделяется уникальными видовыми характеристиками на реку Дон, стадион «Ростов-Арена», парки и гребной канал. Стильные фасады выполнены из материалов высшего качества: натурального камня травертина и клинкерного кирпича. Дизайнерские холлы, современное благоустройство с зонами отдыха и детскими площадками, закрытая территория, близость к центру города и многое другое сразу оценили наши дольщики. Спасибо Вам за доверие! От лица генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Иванова Юрия Ивановича и всего многотысячного коллектива хочу поздравить наших новоселов! Желаю легкого ремонта и счастливой жизни в первой башне бизнес-класса Prime Life! — обратился к собравшимся директор «СЗ-1 „ЮСИ Дон“ Игорь Папко.
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Prime Life это первый проект бизнес класса в Левобережной части города. Застройщик уже ведет строительство второй башни. Рядом создают уникальный парк с насыщенной инфраструктурой для любого вида отдыха. Уже в тестовом режиме запущены водные каскады на фонтанной аллее, готовы зоны для спокойного и активного отдыха.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Башня расположилась в 5 минутах от центра города, поэтому можно с уверенностью заявить, что Prime Life собрал в себе все преимущества жизни в Левобережье.

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