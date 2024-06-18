25 решений приняла городская Дума Ростова во время 25-го заседания

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В работе приняли участие 35 депутатов, глава Администрации города Алексей Логвиненко и городской прокурор Олег Фрикель. Собравшиеся рассмотрели 25 актуальных вопросов и приняли по каждому соответствующее решение.
Повестка дня была большой и насыщенной. Четыре из рассмотренных вопроса коснулись дорожно-транспортной сферы. Как пояснил Председатель постоянной комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности Александр Фетисов, эти темы постоянно находятся на контроле депутатов городской Думы.
— Каждый год городская Дума рассматривает процесс модернизации и обновления подвижного состава. Это очень важный вопрос. Если раньше жителей города волновали проблемы ЖКХ, то сегодня на первый план выходят вопросы транспорта. За два года нам удалось обновить практически 20 процентов подвижного состава. В прошлом году было закуплено 42 автобуса из них 10 на газомотороном топливе. По программе «Экология» приобретено 20 электробусов и в этом году мы даем поручение городской администрации о закупке еще 35 электробусов, — отметил Александр Фетисов.
По его словам, приобретение электротранспорта, это не просто вложения в инновационные технологии, это вложения в экологию нашего города.
— Мы прекрасно понимаем, что развитие всего электротранспорта наш взнос в экологическую чистоту нашего города. У нас есть соглашение, согласно которому с 2023 года по 2028 в городе появится новый скоростной трамвай. И уже более 5 км первого этапа путей, расположенных на Левенцовке сделаны. Процесс идет и депутаты активно интересуются реализацией этого проекта, — добавил Александр Фетисов.
В настоящее время электрический транспорт Ростова-на-Дону занимает 11,3 процента, но в городской Думе уверены, что за год- два, его количество возрастет до 15, а то и до 20 процентов в общей доле городского транспорта.
Приняли на заседании городской Думы и изменения в Правила благоустройства. Здесь речь пошла о кикшеринге (сдаче самокатов в аренду), а также ремонте грунтовых дорог.
Как отметил Александр Фетисов, сегодня в программу благоустройства внесены изменения по которым будут обязаны в точно определенных согласно постановлению городской Администрации местах, организовать парковки самокатов.
Ранее этот вопрос уже поднимался, и результатом встреч с представителями кикшеринговых компаний стали зоны где можно использовать самокат, а где нет.
Что касается ремонта внутриквартальных дорог, то благодаря нововведениям городской Думы, городская администрация сможет работать самостоятельно по внутриквартальным и грунтовым дорогам избегая дорогостоящих проектов и прохождения госэкспертиз. То есть администрация города сможет заниматься благоустройством пешеходной части, освещением и укладкой асфальта, без лишних трат.
Депутаты городской думы Ростова поясняют, что этот опыт был взят на вооружение из Москвы, где за годы реализации показал себя великолепно.
Говорили на заседании и об изменениях городского бюджета. О блоке вопросов связанных с новыми расходами и мерах социальной поддержки рассказал Председатель постоянной комиссии по бюджету города Игорь Климов.
— В бюджете мы подходим к цифре доходов порядка 70 млрд рублей. На сегодняшнем заседании принято решение об изменении доходной части до 500 млн рублей. Денежные средства будут направлены на решение социальных вопросов. Средства будут выделены на подготовку школьных и дошкольных учреждений к новому сезону, на содержание ПВР для людей с новых территорий — это 50-60 млн, будут выделяться средства на ремонт дорог и подготовку к отопительному сезону, — сказал Игорь Климов.
Спикер отметил, что средства будут направляться и на социальную поддержку отдельных категорий граждан. Например такая мера поддержки как социальное такси, для которого еще в 2018 году были определены категории граждан, теперь будет оказывать услуги и участникам СВО получившим ранения.
А молодые учителя, создавшие семьи, и педагоги-выпускники с 1 сентября текущего года, смогут оплачивать найм жилья за счет частичной компенсации из бюджета. По словам депутата на одного человека будет выделяться порядка 15 тысяч рублей в месяц, а на семью из двух педагогов до 25 тысяч рублей.
В городской Думе Ростова уверены, что подобная мера привлечет молодых специалистов в общеобразовательную систему города, которая в ближайшее время сможет столкнуться с дефицитом педагогического состава.
Во время заседания депутаты рассмотрели и другие вопросы. Речь пошла о новых нормах рекламы, даты проведения дополнительных выборов и о присвоении звания «Почётный гражданин Ростова-на-Дону». Также депутаты проголосовали за назначение на должность главы Ворошиловского района Михаила Васильева, который придет на замену Виктору Бережному, покинувшему пост главы по собственному желанию.