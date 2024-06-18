25 решений приняла городская Дума Ростова во время 25-го заседания

— Каждый год городская Дума рассматривает процесс модернизации и обновления подвижного состава. Это очень важный вопрос. Если раньше жителей города волновали проблемы ЖКХ, то сегодня на первый план выходят вопросы транспорта. За два года нам удалось обновить практически 20 процентов подвижного состава. В прошлом году было закуплено 42 автобуса из них 10 на газомотороном топливе. По программе «Экология» приобретено 20 электробусов и в этом году мы даем поручение городской администрации о закупке еще 35 электробусов, — отметил Александр Фетисов.