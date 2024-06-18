Подведены итоги конкурса педагогов юга России

Стоит отметить, что в числе конкурсантов были учителя не только из южных регионов страны, но и Поволжья, Херсонщины, Сибири, ЛДНР и Санкт-Петербурга. Особенностью конкурса стало то, что заявки принимались именно от молодых педагогов.