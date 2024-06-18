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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Подведены итоги конкурса педагогов юга России

Подведены итоги конкурса педагогов юга России

18 июня 2024, 14:28
Фото: freepik
В Ростове-на-Дону подвели итоги конкурса лучших преподавателей этого года. Финансовым партнером мероприятия выступил банк «Центр-инвест». Его представители вручили награды победителям.

Стоит отметить, что в числе конкурсантов были учителя не только из южных регионов страны, но и Поволжья, Херсонщины, Сибири, ЛДНР и Санкт-Петербурга. Особенностью конкурса стало то, что заявки принимались именно от молодых педагогов.

Они должны были продемонстрировать свою подготовку по экономике, менеджменту, AI-технологиям, социальным, гуманитарным и педагогическим дисциплинам. За главные призы боролись 32 участника.

Банк плотно работает с учебными заведениями, задействует своих сотрудников в методических процессах, научных исследованиях и конференциях, создавая все условия для развития талантов.

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