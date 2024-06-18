Подведены итоги конкурса педагогов юга России

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Стоит отметить, что в числе конкурсантов были учителя не только из южных регионов страны, но и Поволжья, Херсонщины, Сибири, ЛДНР и Санкт-Петербурга. Особенностью конкурса стало то, что заявки принимались именно от молодых педагогов.
Они должны были продемонстрировать свою подготовку по экономике, менеджменту, AI-технологиям, социальным, гуманитарным и педагогическим дисциплинам. За главные призы боролись 32 участника.
Банк плотно работает с учебными заведениями, задействует своих сотрудников в методических процессах, научных исследованиях и конференциях, создавая все условия для развития талантов.