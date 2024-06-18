Репродуктивное здоровье граждан — под защитой ОМС

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
По данным Росстата, за 2023 год население России снизилось на 243 тысячи человек (на 0,17%), и на 1 января 2024 года составило 146,204 млн человек. Согласно оценкам статистического ведомства, число жителей РФ продолжает сокращаться и в 2024 году может составить 145,99 млн человек. Основной фактор, формирующий отрицательную динамику, — снижение рождаемости. По информации Росстата в 2023 году родилось 1,162 млн детей, что ниже на 3%, чем в 2022 году. Одна из причин негативной тенденции — растущее число бесплодных пар, которых в России, по некоторым оценкам, от 8% до 15%. Современная медицина располагает обширным арсеналом способов предупреждения и лечения бесплодия. В их число входит ЭКО, которое доступно бесплатно в рамках ОМС уже более 10-ти лет. А начиная с 2024 года, у российских граждан появилась возможность оценить риски для своего репродуктивного здоровья, пройдя бесплатное обследование в рамках диспансеризации.
Проблема бесплодия — в фокусе внимания государства
Рост числа бесплодных пар — тенденция, которая отмечается во всем мире. Среди основных причин — различные, порой хронические заболевания органов репродуктивной системы. Вредные привычки, малоподвижный образ жизни и неблагоприятная экология также входят в число негативных факторов влияющих на возможность зачатия. Нередко женщины и мужчины, пренебрегают профилактическими медицинскими осмотрами и недостаточно осведомлены о состоянии своего здоровья. Между тем влияние негативных факторов усугубляется с возрастом, проблемы накапливаются и в момент, когда пара решает завести ребенка, шансы на позитивный прогноз могут оказаться нулевыми. Описанная ситуация является достаточно распространенной из-за того, что большое количество браков сегодня — это поздние браки и средний возраст первой беременности в нашей стране уже превышает 25 лет.
2024 год в России объявлен годом семьи. В центре особого внимания государства сегодня — охрана здоровья матери и ребенка. Этот важный национальный тренд предполагает поддержку многодетных семей, создание условий для рождения детей в первые годы брака, а также укрепление репродуктивного здоровья российских граждан. Начиная с этого года, для мужчин и женщин репродуктивного возраста одновременно с прохождением профилактического медицинского осмотра и диспансеризации организуется дополнительное обследование с целью оценки репродуктивного здоровья. Все необходимые осмотры и лабораторные исследования граждане могут получить бесплатно, по полису ОМС. Диспансеризация репродуктивного здоровья взрослого населения в первую очередь направлена на выявление признаков заболеваний и состояний, которые могут негативно повлиять на беременность, ее последующее течение, а также на роды и послеродовый период. Известно, что здоровье будущего малыша в основном зависит от состояния его матери в период беременности и родов. Что касается самой возможности зачатия, то она связана с тем, насколько здоровы оба родителя, поэтому скрининг репродуктивного здоровья в равной степени рекомендован как женщинам, так и мужчинам.
Этапы оценки репродуктивного здоровья
Оценить свое репродуктивное здоровье при прохождении диспансеризации по полису ОМС могут женщины в возрасте от 18 до 49 лет и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Обследование можно пройти в той поликлинике, к которой гражданин прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи.
Первый этап диспансеризации включает:
Для женщин:
— Прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом;
— Пальпация молочных желез;
— Осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование;
— Микроскопическое исследование влагалищных мазков;
— Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала
— У женщин в возрасте 18 — 29 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;
Для мужчин:
— Прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).
Второй этап диспансеризации проводится по результатам первого этапа в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания и при наличии показаний включает:
Для женщин:
— В возрасте 30 — 49 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции;
— Ультразвуковое исследование органов малого таза в начале или середине менструального цикла;
— Ультразвуковое исследование молочных желез;
— Повторный прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом;
Для мужчин:
— Спермограмму;
— Микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции;
— Ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки;
— Повторный прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).
При выявлении патологии органов репродуктивной системы назначается и проводится лечение. В случае необходимости пациент может быть направлен в медорганизацию областного уровня или в федеральный центр для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Людям репродуктивного возраста медики рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию, поскольку выявление заболеваний на ранней стадии способствует наилучшему прогнозу лечения и уменьшает вероятность репродуктивных проблем.
Статья подготовлена Rostovgazeta на основе информации предоставленной специалистами Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области.