Репродуктивное здоровье граждан — под защитой ОМС

2024 год в России объявлен годом семьи. В центре особого внимания государства сегодня — охрана здоровья матери и ребенка. Этот важный национальный тренд предполагает поддержку многодетных семей, создание условий для рождения детей в первые годы брака, а также укрепление репродуктивного здоровья российских граждан. Начиная с этого года, для мужчин и женщин репродуктивного возраста одновременно с прохождением профилактического медицинского осмотра и диспансеризации организуется дополнительное обследование с целью оценки репродуктивного здоровья. Все необходимые осмотры и лабораторные исследования граждане могут получить бесплатно, по полису ОМС. Диспансеризация репродуктивного здоровья взрослого населения в первую очередь направлена на выявление признаков заболеваний и состояний, которые могут негативно повлиять на беременность, ее последующее течение, а также на роды и послеродовый период. Известно, что здоровье будущего малыша в основном зависит от состояния его матери в период беременности и родов. Что касается самой возможности зачатия, то она связана с тем, насколько здоровы оба родителя, поэтому скрининг репродуктивного здоровья в равной степени рекомендован как женщинам, так и мужчинам.