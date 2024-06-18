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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Состоялось награждение победителей конкурса «Умная стипендия. Профессионалитет»

Состоялось награждение победителей конкурса «Умная стипендия. Профессионалитет»

18 июня 2024, 13:53
Фото: Банк «Центр-инвест»
Банк «Центр-инвест» совместно с Фондом целевого капитала «Образование и наука ЮФО» вручили награды победителям конкурса «Умная стипендия. Профессионалитет», участниками которого были студенты учреждений среднего профессионального образования.

Общий призовой фонд конкурса составил 3 миллиона рублей, которые были поделены между 100 лучшими проектами.

Участие в конкурсе принимало свыше полутора тысяч студентов из 65 учреждений образования. Конкурсанты представляли свой бизнес-проект и стратегию его развития. Оценка заявок стипендиатов осуществлялась по степени реализации бизнес-проекта, научным и общественным достижениям, а также высоким показателям успеваемости в учебе. В конкурсе победили 100 студентов учреждений среднего профессионального образования.

На торжественной церемонии награждения победителей выступил с приветственным словом председатель совета директоров банка «Центр-инвест», председатель наблюдательного совета Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО», доктор экономических наук, профессор Василий Высоков.

Фото: Банк «Центр-инвест»

Он отметил, что конкурс для учащихся учреждений среднего профессионального образования является продолжением давней традиции банка — проведение конкурса для студентов вузов «Умная стипендия». По его словам, в банке уверены, что для молодежи это только начало большого пути, а также новые возможности и яркие знакомства.

Поддержка умной и талантливой молодежи является основной миссией социально-образовательных проектов банка. Банк «Центр-инвест» и Фонд целевого капитала вручают «Умную стипендию» с 2002 года. Конкурс существует 21 год, за это время в нем приняли участие свыше 35 тысяч студентов. Больше 6 тысяч конкурсантов стали стипендиатами конкурса.

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