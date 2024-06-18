Состоялось награждение победителей конкурса «Умная стипендия. Профессионалитет»

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Общий призовой фонд конкурса составил 3 миллиона рублей, которые были поделены между 100 лучшими проектами.
Участие в конкурсе принимало свыше полутора тысяч студентов из 65 учреждений образования. Конкурсанты представляли свой бизнес-проект и стратегию его развития. Оценка заявок стипендиатов осуществлялась по степени реализации бизнес-проекта, научным и общественным достижениям, а также высоким показателям успеваемости в учебе. В конкурсе победили 100 студентов учреждений среднего профессионального образования.
На торжественной церемонии награждения победителей выступил с приветственным словом председатель совета директоров банка «Центр-инвест», председатель наблюдательного совета Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО», доктор экономических наук, профессор Василий Высоков.
Он отметил, что конкурс для учащихся учреждений среднего профессионального образования является продолжением давней традиции банка — проведение конкурса для студентов вузов «Умная стипендия». По его словам, в банке уверены, что для молодежи это только начало большого пути, а также новые возможности и яркие знакомства.
Поддержка умной и талантливой молодежи является основной миссией социально-образовательных проектов банка. Банк «Центр-инвест» и Фонд целевого капитала вручают «Умную стипендию» с 2002 года. Конкурс существует 21 год, за это время в нем приняли участие свыше 35 тысяч студентов. Больше 6 тысяч конкурсантов стали стипендиатами конкурса.