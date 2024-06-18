Состоялось награждение победителей конкурса «Умная стипендия. Профессионалитет»

Он отметил, что конкурс для учащихся учреждений среднего профессионального образования является продолжением давней традиции банка — проведение конкурса для студентов вузов «Умная стипендия». По его словам, в банке уверены, что для молодежи это только начало большого пути, а также новые возможности и яркие знакомства.