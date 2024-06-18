Сумма, одолженная до зарплаты на юге РФ, с начала года составила 2,7 млрд

Posted 18 июня, 10:57
Published 18 июня, 10:57
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В качестве тенденции южного потребительского рынка последних месяцев отмечают растущую частоту пользования деньгами на покупку туров выходного дня, авиа- и железнодорожных билетов, оплату гостиниц на Черноморском побережье и в курортных локациях Кавминвод.
Среднестатистический заемщик банка — женщина 30 — 35 лет с ежемесячным доходом от 45 до 90 тысяч рублей, получающая зарплату на карту банка. Она часто делает покупки онлайн с доставкой на дом и возвращает средства в среднем через две недели.
Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева так прокомментировала эту тенденцию:
«Традиционно мы фиксируем рост спроса на потребительское кредитование у жителей юга России и Северного Кавказа перед началом летнего сезона, учебного года, а также во время распродаж перед новогодними праздниками. В последние месяцы растущий тренд виден и на обустройство дома, оплату транспортных, медицинских и санаторно-курортных услуг». Также Безделева добавила, что в среднем до зарплаты чаще всего одалживают женщины средних лет, живущие в южных региональных столицах, с более чем пятилетним опытом работы в одной компании. Более чем в 90% случаев они используют эти средства для покупок на маркетплейсах или заказывают домой доставку больших продуктовых корзин с использованием промокодов. Также для крупных городов с населением более 100 тысяч человек всё более выраженной становится тенденция одалживать до зарплаты суммы от 15 до 20 тысяч рублей среди мужчин до 35 лет, которые более чем в половине случаев тратят их в сфере услуг.
Как показало исследование «СберАналитики», проводившееся на основе данных за период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года среди жителей 16 городов-миллионников (в том числе — Ростова-на-Дону и Краснодара), ежемесячный доход почти половины (44%) жителей составляет от 80 тысяч рублей. Деньги расходуют в основном на продукты (41% расходов), общественное питание (19%), аптеки и медицинские или оздоровительные услуги (9%). Также исследование показало, что жители мегаполисов посещают продуктовые магазины 19 раз в месяц, а их средний чек составляет 545 рублей. Личным транспортом пользуются 65% жителей, на его содержание уходит 7% от всех трат. На одежду и обувь приходится тратить 6% от общих расходов, а на развлечения, поездки, путешествия и кино выделяют ещё 3%.
Также в конце мая Сбер представил очередной «индекс Иванова». Он отражает потребительские настроения россиян в I квартале 2024 года. Среднемесячная заработная плата респондентов увеличилась на 4,4% по сравнению с предыдущим периодом, до 54,3 тысячи рублей. Результаты последнего опроса свидетельствуют о быстром росте заработной платы — в годовом выражении они составили 16%. Также Ивановы более оптимистично смотрят на индексацию заработных плат: в 2024 году её ожидает половина респондентов, тогда как годом ранее на рост надеялись менее трети опрошенных.