Сумма, одолженная до зарплаты на юге РФ, с начала года составила 2,7 млрд

«Традиционно мы фиксируем рост спроса на потребительское кредитование у жителей юга России и Северного Кавказа перед началом летнего сезона, учебного года, а также во время распродаж перед новогодними праздниками. В последние месяцы растущий тренд виден и на обустройство дома, оплату транспортных, медицинских и санаторно-курортных услуг». Также Безделева добавила, что в среднем до зарплаты чаще всего одалживают женщины средних лет, живущие в южных региональных столицах, с более чем пятилетним опытом работы в одной компании. Более чем в 90% случаев они используют эти средства для покупок на маркетплейсах или заказывают домой доставку больших продуктовых корзин с использованием промокодов. Также для крупных городов с населением более 100 тысяч человек всё более выраженной становится тенденция одалживать до зарплаты суммы от 15 до 20 тысяч рублей среди мужчин до 35 лет, которые более чем в половине случаев тратят их в сфере услуг.