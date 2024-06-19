Буцаев: РЭО принимает инициативы региональных властей в отрасли обращения с ТКО

По сообщению издания 56orb.ru, председательствовал на первом заседании штаба генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он отметил, что данный штаб был создан по совместной инициативе Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов и экологии России и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Задачей штаба является систематизация всех предложений, касающихся проблем в отрасли обращения с отходами. Все поднимаемые вопросы на заседании требуют отдельного обсуждения и анализа. Они будут включены в план работы штаба на 2024 год.