Буцаев: РЭО принимает инициативы региональных властей в отрасли обращения с ТКО

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
По сообщению издания 56orb.ru, председательствовал на первом заседании штаба генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он отметил, что данный штаб был создан по совместной инициативе Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов и экологии России и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Задачей штаба является систематизация всех предложений, касающихся проблем в отрасли обращения с отходами. Все поднимаемые вопросы на заседании требуют отдельного обсуждения и анализа. Они будут включены в план работы штаба на 2024 год.
На заседании участники обсудили ряд важных тем, включая выявление недостатка контейнерных площадок, развитие системы раздельного сбора ТКО и мест приема вторичных ресурсов, выполнение целевых показателей регионами, особенно на отдаленных территориях, проблемы, связанные с ограничениями по максимальной нагрузке на ось мусоровозов, весовой контроль, регулирование тарифов, реализацию инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с отходами в регионах, проведение орнитологических обследований объектов обращения с ТКО, расположенных в 6-й подзоне приаэродромной территории, а также разработку территориальных схем с использованием ФГИС УТКО.
В заседании приняли участие представители Совета Федерации, Минприроды Российской Федерации, Минстроя России, ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», органов государственной власти субъектов РФ, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
До 10 июля Российским экологическим оператором будет сформирован окончательный состав штаба и план его работы. Обратная связь будет осуществляться через ФГИС УТКО. Второе заседание штаба планируется во второй-третьей декаде июля.