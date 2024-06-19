Озеро Эльтон, парк «Краснодар» и водопады Руфабго: топ туристических мест на юге

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:42
В топ вошли природные и исторические объекты, парки отдыха и развлечений, а также эногастрономические места.
Tele2 проанализировала активность клиентов в популярных туристических местах юга в период с июня 2023 по май 2024 года. На основе анализа оператор выделил топ достопримечательностей в различных категориях: природные, исторические, общественные городские пространства, а также эногастрономические места. Исследование проводилось на основе обезличенных данных абонентов.
По данным компании, общее количество гостей, посетивших туристические точки регионов в 2023–2024 гг., увеличилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона.
Самым популярным парком на юге стал парк «Краснодар». В процессе знакомства с редкими растениями, скульптурами и ландшафтными объектами посетители достопримечательности скачали и загрузили в сеть 39% гигабайтов, использованных на территории общественных городских пространств. Следующий в рейтинге — «Сочи Парк», гости которого в перерывах между катанием на аттракционах потратили 14% мобильного интернета. В топ также вошел «Олимпийский парк» — в этом месте туристы использовали 12,5% от общего объема интернет-трафика. При этом на территории расположения Олимпийских объектов зафиксирован максимальный прирост количества и активности клиентов Tele2: за год число посетителей локации возросло в 3 раза, а объемы скачанных гигабайтов — в 2,6 раза.
Среди природных зон притяжения туристов лидирующие позиции принадлежат водопадам Руфабго, расположенным вблизи поселка Каменномостский Республики Адыгеи. При посещении достопримечательности абоненты оператора использовали более 30% интернет-трафика, скачанного на территории природных объектов. Следующим в рейтинге стало озеро Эльтон в Волгоградской области: гости одного из самых больших и глубоких соленых озер мира потратили 29% мобильного интернета. Третьим стал природный парк «Щербаковский», расположенный на территории Камышинского района Волгоградской области — здесь путешественники скачали 10% гигабайтов. Во всех местах наблюдается увеличение активности клиентов: в среднем рост трафика на территории природных объектов составил 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Рейтинг исторических достопримечательностей возглавляет Мамаев курган в Волгограде. На гостей, посетивших комплекс, приходится 25% от общего числа трафика. Второе место у музея «Горгиппия» в Анапе: во время изучения руин древнего греческого города клиенты оператора использовали 19% мобильного интернета. Замыкает тройку лидеров Азовская крепость из одноименного города Ростовской области. Здесь туристы скачали и загрузили в сеть 12% гигабайтов. В сравнении с прошлым годом рост трафика в этих локациях составил 28%.
Также популярным южным трендом на протяжении последних лет является эногастрономический туризм. Самым посещаемым местом стала «Усадьба Саркел», расположенная вблизи Цимлянска Ростовской области. Знакомясь с историей донских виноградников, гости потратили 28% от общего количества трафика, использованного на территории плантаций. Вторым стал завод Chateau Tamagne, который находится в станице Тамань. Абоненты Tele2 использовали там 24% от общего объема трафика. Топ-3 замыкает дом «Абрау-Дюрсо» из одноименного поселка. Во время знакомства с достопримечательностью туристы израсходовали 17% мобильного интернета. Среди посетителей этногастронамических объектов также наблюдается положительная динамика в использовании мобильного интернета: в среднем интернет-трафик вырос на 29% год к году.