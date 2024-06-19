Озеро Эльтон, парк «Краснодар» и водопады Руфабго: топ туристических мест на юге

В топ вошли природные и исторические объекты, парки отдыха и развлечений, а также эногастрономические места.



Tele2 проанализировала активность клиентов в популярных туристических местах юга в период с июня 2023 по май 2024 года. На основе анализа оператор выделил топ достопримечательностей в различных категориях: природные, исторические, общественные городские пространства, а также эногастрономические места. Исследование проводилось на основе обезличенных данных абонентов.



По данным компании, общее количество гостей, посетивших туристические точки регионов в 2023–2024 гг., увеличилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона.



Самым популярным парком на юге стал парк «Краснодар». В процессе знакомства с редкими растениями, скульптурами и ландшафтными объектами посетители достопримечательности скачали и загрузили в сеть 39% гигабайтов, использованных на территории общественных городских пространств. Следующий в рейтинге — «Сочи Парк», гости которого в перерывах между катанием на аттракционах потратили 14% мобильного интернета. В топ также вошел «Олимпийский парк» — в этом месте туристы использовали 12,5% от общего объема интернет-трафика. При этом на территории расположения Олимпийских объектов зафиксирован максимальный прирост количества и активности клиентов Tele2: за год число посетителей локации возросло в 3 раза, а объемы скачанных гигабайтов — в 2,6 раза.