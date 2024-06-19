ПСБ запустил сервис цифровой ипотеки «ЗАМОК»

Сервис станет эффективным инструментом как для заемщиков, которые смогут подобрать подходящую квартиру или дом и выбрать кредит из широкой линейки ипотечных программ ПСБ, так и для застройщиков со всей страны, для которых «ЗАМОК» станет витриной их объектов и максимально приблизит их к покупателям. В настоящее время ПСБ ведет переговоры с основными игроками рынка жилой недвижимости и уже подписал ряд соглашений о сотрудничестве в рамках проекта с несколькими застройщиками, отметила топ-менеджер ПСБ.