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Tele2 отменяет роуминговую наценку в Крыму

Tele2 отменяет роуминговую наценку в Крыму

19 июня 2024, 14:00
Фото: Tele2
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Tele2 приняла решение упразднить дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя.

Во время пребывания абонентов в этих регионах минуты и гигабайты будут тарифицироваться, как в домашнем регионе: расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

Компания уже приступила к доработкам ИТ-систем и планирует привести тарифы в регионе в соответствие общероссийским этой осенью. Путешественники успеют воспользоваться выгодными ценами на мобильную связь до окончания туристического сезона. По приезде в Крым и Севастополь клиент Tele2 будет автоматически регистрироваться в сети оператора «Миранда». При этом минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета или же услуги будут тарифицироваться согласно стандартным расценкам его тарифного плана — по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России.

Отмена роуминговой наценки на полуострове отвечает на запросы клиентов, которые привыкли к «материковой» тарификации и для которых она понятна и прозрачна. Эти новые условия как никогда своевременны, ведь южные регионы России стали центрами притяжения туристов на фоне ограничений поездок за границу. Так, в январе–мае 2024 года дата-трафик в Крыму и Севастополе вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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