ВТБ Лизинг предлагает прицепную технику BONUM на специальных условиях

Контейнеровоз универсальный BONUM 914295-05 можно приобрести по стоимости 4 050 000 ₽. При оформлении техники в лизинг сроком на 3 года и с авансом 10% ежемесячный платеж составит 138 960 ₽, а экономия на налогах за весь период действия договора — более 1 700 000 ₽. При этом сумма аванса с учётом субсидии составит 255 000 ₽. Шторный полуприцеп BONUM 914296-04 доступен на тех же условиях лизинга за 179 797 руб. в месяц. При этом за счёт налоговых преференций можно сэкономить более 2 280 000 руб.*