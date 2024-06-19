ВТБ Лизинг предлагает прицепную технику BONUM на специальных условиях

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Updated Сегодня, 08:26
В рамках партнёрских отношений с российским производителем техники клиентам ВТБ Лизинг доступна прицепная техника с субсидией на аванс от завода-изготовителя в размере 150 000 руб. от рекомендованной розничной цены. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальным ежемесячным платежом и минимальным удорожанием.
Контейнеровоз универсальный BONUM 914295-05 можно приобрести по стоимости 4 050 000 ₽. При оформлении техники в лизинг сроком на 3 года и с авансом 10% ежемесячный платеж составит 138 960 ₽, а экономия на налогах за весь период действия договора — более 1 700 000 ₽. При этом сумма аванса с учётом субсидии составит 255 000 ₽. Шторный полуприцеп BONUM 914296-04 доступен на тех же условиях лизинга за 179 797 руб. в месяц. При этом за счёт налоговых преференций можно сэкономить более 2 280 000 руб.*
Полуприцеп-контейнеровоз BONUM 914295-05 предназначен для транспортировки контейнеров различного типа с габаритами от 20 до 45 футов, в том числе контейнеров типа High-Cube. Оснащен сварной рамой усиленной конструкции из стали повышенной прочности, что позволяет эксплуатировать технику в сложных дорожных условиях, обеспечивает полуприцепу повышенную прочность и низкую снаряженную массу 5850 кг. Окраска рамы происходит по традиционной фирменной трехступенчатой системе Prime System, состоящей из дробеструйной обработки в камере, грунтовки с составом против коррозии и покрытия эмалью премиум-класса.
Шторный полуприцеп BONUM 914296-04 победил в конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль года в России» в номинации «Лучший полуприцеп года». Четырехосный шторный полуприцеп перевозит 29 тонн груза. Он оснащен высококачественным тентовым навесом, что обеспечивает надежную защиту груза от атмосферных воздействий и пыли. Полуприцеп обладает прочной конструкцией, соответствует современным стандартам безопасности. Он подходит как для перевозки сыпучих, так и крупногабаритных грузов, что делает его универсальным решением для логистических компаний и предприятий, занимающихся грузоперевозками.
Более 8 лет BONUM производит полуприцепы и спецтехнику различного назначения: шторные, шторно-бортовые полуприцепы, контейнеровозы, полуприцепы-цистерны, зерновозы и спецтехнику для сельского хозяйства. Все они предназначены для магистрального использования.
Подать заявку на приобретение в лизинг техники BONUM клиенты компании могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании: 8 800 551 19 18.
*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН.