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Банк ДОМ. РФ с начала года выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме 13,5 млрд рублей

Банк ДОМ. РФ с начала года выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме 13,5 млрд рублей

20 июня 2024, 09:00
Фото: АО «Банк ДОМ.РФ»
Реклама. АО «Банк ДОМ.РФ» . erid: LjN8K41vM
С начала 2024 года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в объеме около 13,5 млрд рублей, в мае объем проведенных сделок вырос к январю в 2 раза как в количестве, так и в объеме.

Чаще всего клиенты Банка ДОМ.РФ брали кредиты на частные дома в Подмосковье (2,8 млрд рублей), Краснодарском крае (2 млрд рублей), Татарстане (1,1 млрд рублей), Самарской и Ростовской областях (по 700 млн рублей). В топ-10 также вошли Ленинградская, Свердловская, Нижегородская, Тюменская области и Башкортостан.

Наибольший рост по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года зафиксирован в Свердловской области (в 1,5 раза), Башкортостане (+25%), Татарстане (+20%), Нижегородской и Самарской областях (+15%).

«Рост интереса к ИЖС в банке связан со стабильно привлекательными условиями кредитования и внедрением новых финансовых инструментов, таких как механизм эскроу. Это обеспечивает дополнительную защиту для заемщиков, увеличивая доверие к процессу строительства. Только в мае мы получили 3,8 тыс. заявок на оформление кредита на частный дом — больше чем за предыдущий месяц на 40%, из них около 10% с использованием счетов эскроу», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Больше всего сделок проведено по «Семейной ипотеке» — 42%. В 37% случаев кредит оформляли по программе для ИТ-специалистов. Еще 14% пришлось на «Льготную с господдержкой».

Подробнее с условиями ипотечного кредитования в Банке ДОМ.РФ можно ознакомиться на сайте.

АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года, выдана Центральным банком Российской Федерации.

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