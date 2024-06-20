Банк ДОМ. РФ с начала года выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме 13,5 млрд рублей

«Рост интереса к ИЖС в банке связан со стабильно привлекательными условиями кредитования и внедрением новых финансовых инструментов, таких как механизм эскроу. Это обеспечивает дополнительную защиту для заемщиков, увеличивая доверие к процессу строительства. Только в мае мы получили 3,8 тыс. заявок на оформление кредита на частный дом — больше чем за предыдущий месяц на 40%, из них около 10% с использованием счетов эскроу», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.