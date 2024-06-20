Банк ДОМ. РФ с начала года выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме 13,5 млрд рублей

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Чаще всего клиенты Банка ДОМ.РФ брали кредиты на частные дома в Подмосковье (2,8 млрд рублей), Краснодарском крае (2 млрд рублей), Татарстане (1,1 млрд рублей), Самарской и Ростовской областях (по 700 млн рублей). В топ-10 также вошли Ленинградская, Свердловская, Нижегородская, Тюменская области и Башкортостан.
Наибольший рост по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года зафиксирован в Свердловской области (в 1,5 раза), Башкортостане (+25%), Татарстане (+20%), Нижегородской и Самарской областях (+15%).
«Рост интереса к ИЖС в банке связан со стабильно привлекательными условиями кредитования и внедрением новых финансовых инструментов, таких как механизм эскроу. Это обеспечивает дополнительную защиту для заемщиков, увеличивая доверие к процессу строительства. Только в мае мы получили 3,8 тыс. заявок на оформление кредита на частный дом — больше чем за предыдущий месяц на 40%, из них около 10% с использованием счетов эскроу», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.
Больше всего сделок проведено по «Семейной ипотеке» — 42%. В 37% случаев кредит оформляли по программе для ИТ-специалистов. Еще 14% пришлось на «Льготную с господдержкой».
Подробнее с условиями ипотечного кредитования в Банке ДОМ.РФ можно ознакомиться на сайте.
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