Донской парламент и Заксобрание ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В рамках этого документа парламентарии планируют поделиться опытом по принятию законодательных актов и выполнению наказов избирателей, наладить взаимосвязь юг-север, а также повысить уровень отечественного парламентаризма.
Текущий 2024 год стал знаковым для всех региональных парламентов нашей страны. Ведь именно в этом году отмечается 30 лет, когда Законодательные Собрания получили право издавать собственные законодательные акты. Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, 30 лет прекрасный повод, чтобы переосмыслить опыт, взять лучшее и двигаться дальше.
— У нас давние исторические связи с нашими соседями на юге России, с которыми мы объединены в единую ассоциацию ЮРПА. Налажено сотрудничество с парламентами новых субъектов РФ, которые вошли в ассоциацию Донбасс. В последнее время мы выстраиваем взаимосвязь с парламентами северных регионов. У нас уже подписаны соглашения с государственным Собранием республики Саха Якутия и Архангельским областным Собранием депутатов. Продолжая эту линию, мы подписываем соглашение о сотрудничестве с Законодательным Собранием ЯНАО. Для нас это важно, потому что, знакомясь с новым уникальным опытом и идеями коллег, мы можем найти интересные подходы по решению схожих задач, которые стоят сегодня перед многими субъектами РФ. Это и расширение мер социальной поддержки семей и детей, помощь участникам СВО, развитие систем здравоохранения и образования, модернизация сферы ЖКХ и транспорта. Все это требует новых правовых решений и подходов на уровне региональных парламентов. Когда есть общность задач, всегда полезно изменить фокус зрения и изучить опыт других регионов, — пояснил Александр Ищенко.
Спикер донского парламента добавил, что выстраивание отношений с ЯНАО интересно и тем, что это совсем другой регион по климатическим показателем. Там действуют совсем другие социально-экономические нормативы и культурные традиции. Законодательному Собранию Ростовской области интересен опыт по привлечению сотрудников в бюджетную сферу, вопросы по развитию местного самоуправления и программы по сохранению экологии.
Представители Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа ответили взаимностью. По словам председателя парламента ЯНАО Сергея Ямкина, опыт приобретенный в рамках подписанного соглашения, отразится в лучшую сторону на жизни каждого жителя Ямала.
— Понятно, что задачи перед Законодательными Собраниями стоят одинаковые. Но подходы к их решению могут быть абсолютно разные. Население в Ростовской области намного больше, депутатов в Законодательном Собрании тоже больше. Также и вопросов, которые возникают и требуют решения, здесь больше. И нам интересен опыт, как эти вопросы решаются, как к ним подходит Законодательное Собрание Ростовской области. Мы надеемся, что многое почерпнем у наших коллег. Потому что здесь опытный депутатский состав и хочется этот интересный передовой опыт посмотреть, обозначить вопросы, которые требуют особого внимания, — поделился председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.
Соглашение подписывали главы парламентов. Со стороны Ростовской области председатель Александр Ищенко, со стороны ЯНАО — председатель Сергей Ямкин. Во время подписания соглашения спикер донского парламента отметил вклад депутатов из Ямало-Ненецкого автономного округа в поддержку боевых подразделений, участвующих в специальной военной операции, а также в восстановление освобожденных городов и поселков. Александр Ищенко подчеркнул, что, приехав в Ростовскую область, парламентская делегация ЯНАО сразу отправилась в зону проведения СВО, доставила помощь в Волноваху, Мариуполь, Бердянск и навестила своих земляков.
— Я убежден, что межрегиональное, межпарламентское взаимодействие — это весомый ресурс для скрепления единства нашего государства, — сказал Александр Ищенко. — Очевидно ведь, что наши избиратели, которые живут и на Юге страны и на Севере одинаково любят Родину и поддерживают в абсолютном своем большинстве политику нашего Президента Владимира Владимировича Путина. И между каждым нашим субъектом Федерации, между всеми людьми, живущими в разных частях нашей страны, есть невидимые, но, тем не менее, крепчайшие связующие нити единения и преданности нашему российскому Отечеству.