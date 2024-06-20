Донской парламент и Заксобрание ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве

Представители Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа ответили взаимностью. По словам председателя парламента ЯНАО Сергея Ямкина, опыт приобретенный в рамках подписанного соглашения, отразится в лучшую сторону на жизни каждого жителя Ямала.



— Понятно, что задачи перед Законодательными Собраниями стоят одинаковые. Но подходы к их решению могут быть абсолютно разные. Население в Ростовской области намного больше, депутатов в Законодательном Собрании тоже больше. Также и вопросов, которые возникают и требуют решения, здесь больше. И нам интересен опыт, как эти вопросы решаются, как к ним подходит Законодательное Собрание Ростовской области. Мы надеемся, что многое почерпнем у наших коллег. Потому что здесь опытный депутатский состав и хочется этот интересный передовой опыт посмотреть, обозначить вопросы, которые требуют особого внимания, — поделился председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.



Соглашение подписывали главы парламентов. Со стороны Ростовской области председатель Александр Ищенко, со стороны ЯНАО — председатель Сергей Ямкин. Во время подписания соглашения спикер донского парламента отметил вклад депутатов из Ямало-Ненецкого автономного округа в поддержку боевых подразделений, участвующих в специальной военной операции, а также в восстановление освобожденных городов и поселков. Александр Ищенко подчеркнул, что, приехав в Ростовскую область, парламентская делегация ЯНАО сразу отправилась в зону проведения СВО, доставила помощь в Волноваху, Мариуполь, Бердянск и навестила своих земляков.



— Я убежден, что межрегиональное, межпарламентское взаимодействие — это весомый ресурс для скрепления единства нашего государства, — сказал Александр Ищенко. — Очевидно ведь, что наши избиратели, которые живут и на Юге страны и на Севере одинаково любят Родину и поддерживают в абсолютном своем большинстве политику нашего Президента Владимира Владимировича Путина. И между каждым нашим субъектом Федерации, между всеми людьми, живущими в разных частях нашей страны, есть невидимые, но, тем не менее, крепчайшие связующие нити единения и преданности нашему российскому Отечеству.