В ТПП России рассказали об экономической ситуации и поддержке бизнеса

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Говоря о влиянии экономических ограничений со стороны Запада, Сергей Катырин заявил, что отечественный бизнес смог адаптироваться к новым реалиям. Большое количество санкций не помешало бизнесу освоиться, однако, говорит глава ТПП РФ, трудностей по-прежнему остается много, и каждый день возникают какие-то новые проблемы. Он отметил, что их нужно преодолевать.
«Сегодня бизнес по большому счету смотрит на то, каким образом развиваться дальше, каким образом выстраивать отношения, каким образом выстраивать эти новые все цепочки и куда, и каким образом будет двигаться наш российский бизнес. И понятно, что вот уже сегодня уже большая часть нашего экспорта переместилась в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Азию, ну, как сейчас говорят, в страны большого Юга», — отметил Сергей Катырин.
В контексте этого он отметил высокую роль деятельности в рамках межгосударственного объединения БРИКС. Также он сказал о важности сотрудничества стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Работа в этих организациях имеет очень большое значение в развитии российской экономики. На текущий момент, согласно итогам прошлого года и прогнозам на будущее, экономика России растет.
Другая важная тема, затронутая Сергеем Катыриным, касалась положения представителей малого и среднего предпринимательства. По его мнению, сегодня работает очень много инструментов поддержки, которые направлены на развитие этого сектора экономики. В связи с этим он подчеркнул важность того, чтобы вся информация об этом была доступна.
«Первое, что нужно, это дать возможность ориентироваться во всех этих инструментах. Их очень много на федеральном и региональном уровнях. Надо сделать так, чтобы каждый из малого бизнеса и каждый из предпринимателей мог вот кнопку нажать, экран открыть и понять, где и какой вариант для него наиболее приемлемый, который поможет ему развивать его бизнес. Второе, это, конечно, отчетность, сегодня достаточно много различных документов, которыми надо отчитываться. Было бы очень правильно, если бы мы сократили и стандартизировали все требования», — отметил председатель ТПП России.
По мнению Катырина, другая важная проблема для малого и среднего бизнеса — это высокая учетная ставка. По его словам, что сейчас нужно смотреть, каким образом будет развиваться бизнес, чтобы избежать дробления. Однако это уже вопросы налоговой реформы. Сегодня уже инициирован законодательный пакет, который изменяет систему налогообложения достаточно серьезно. Предусмотрены меры, направленные против дробления малого бизнеса, чтобы он развивался постепенно и без препятствий.
Сергей Катырин заметил, что в связи с расширением состава БРИКС для России открываются новые экономические возможности. Он напомнил, что 10 государств — членов объединения составляют уже 36–37% мирового ВВП, а население этих стран достигает почти половины от всех живущих людей на Земле. Кроме того, страны БРИКС добывают около 40% нефти на мировом рынке. Катырин добавил, что перечислять преимущества этого союза можно долго.
«У нас сейчас работа идет по линии делового совета, и мы сейчас работаем со всеми нашими коллегами. Мы наполняем рабочие группы, мы наполняем деловой совет, мы обсуждаем повестку дня, не только делового совета, но и каждой рабочей группы из восьми, которые у нас там есть. Мы внесли ряд предложений, которые наращивают на наш взгляд возможности по деловому сообществу, в том числе это касается транспорта, логистики, ну и так далее», — подчеркнул он.
В завершение Сергей Катырин рассказал о задачах, которые стоят перед ТПП России. Он заявил о необходимости повлиять на формирование нормативно-правовой базы, то есть на законодательство Российской Федерации. Катырин рассказал, что Торгово-промышленная палата РФ уже инициировала множество законов и принимает участие в реализации других законодательных проектов.
«Кроме наших там порядка 100 законов, мы каждый год сопровождаем порядка двадцати законодательных актов, которые мы сами формируем и вносим в Госдуму. У нас более 1600 нормативно-правовых актов, которые к нам приходят на оценку регулирующего воздействия, то есть как это на бизнес влияет, и мы по ним свое заключение даем. Поэтому это одно из самых главных направлений деятельности и на федеральном и на региональном уровне», — сообщил Катырин.
Помимо прочего, Катырин говорил о необходимости развивать систему Торгово-промышленной палаты РФ в регионах для помощи предпринимателям. Также он указал на необходимость и дальше выстраивать отношения на международном уровне.
«У нас 76 деловых советов с зарубежными странами, у нас там в тридцати странах есть наши представительства. И мы по-прежнему, несмотря на все санкции, стараемся эту часть нашей работы активно развивать. У нас есть наши объединения предпринимателей, у нас дочерние структуры. Услуги, которые палата оказывает бизнесу, для нас это тоже немаловажная часть нашей работы, чтобы мы по-прежнему бизнесу оказывали по полной программе услуги, которые востребованы бизнесом», — подчеркнул Катырин.
По его словам, завершившийся недавно ПМЭФ-2024 показал, что международные страны планируют и дальше контактировать с Россией.
«Это значит, что это вопрос доверия. У них есть желание выстраивать отношения, доверительные отношения с нами. Потому что потом рождаются контракты, потом рождаются возможности что-то там реализовать, и так далее, инвестиции и прочее. Но первое всегда начинается с того, чтобы это был какой-то контакт, какое-то доверие. Ну, особенно это для стран восточного мира, для них посмотреть в глаза своему партнеру — это самое главное», — заключил председатель ТПП РФ.