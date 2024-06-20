В ТПП России рассказали об экономической ситуации и поддержке бизнеса

«Первое, что нужно, это дать возможность ориентироваться во всех этих инструментах. Их очень много на федеральном и региональном уровнях. Надо сделать так, чтобы каждый из малого бизнеса и каждый из предпринимателей мог вот кнопку нажать, экран открыть и понять, где и какой вариант для него наиболее приемлемый, который поможет ему развивать его бизнес. Второе, это, конечно, отчетность, сегодня достаточно много различных документов, которыми надо отчитываться. Было бы очень правильно, если бы мы сократили и стандартизировали все требования», — отметил председатель ТПП России.