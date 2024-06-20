Жители СНТ «Нефтяник» рады новой дороге через Ботанический сад

Строительные работы стартовали в марте 2023 года и завершились в июне 2024 года. Вместе с дорогой и мостовым сооружением здесь появилась тротуарная часть, новая линия электроосвещения и ливневая канализация. Стоимость проекта составила 137 млн рублей.

По словам жителей СНТ «Нефтяник», благодаря новому мосту, время дороги до работы сократилось минимум на 40 минут.



— До садика ребенка отвезти, успеть на работу, время на дорогу сократилось на 40 минут. Сделали все для тех, кто здесь живет. До этого нам приходилось ехать через всю ботанику, но благодаря этому мосту гораздо быстрее теперь добираемся в любую точку города, да и из самого Ботанического сада стало выезжать гораздо удобнее, сделали все как надо и свет еще провели, раньше его не было, — поделился Рахман Адамов.



Рад новой дороге и другой житель СНТ «Нефтяник» Иван Коломиец.

— Мы очень рады мосту, что у нас есть теперь выезд в цивилизацию. Не ездить через территорию ЮФУ, как бы для школы детям близко, ну и как бы детям ходить по асфальтированной дороге или вдоль реки Темерник, или по железнодорожным мостам ходить в школу. А сейчас им очень удобно, — говорит житель СНТ.



В городской администрации уверены, что этот отрезок дороги, включая мост открывает новые транспортные альтернативы. Алексей Логвиненко отмечает, что теперь появилась возможность для поочередного ремонта прилегающих дорог и позволит значительно улучшить транспортную доступность всего района.