133 агентства недвижимости подключились к сервису для продажи вторичного жилья

Замгендиректора агентства недвижимости «Триумфальная арка» Александр Осипов рассказал, что как агентство недвижимости мы работаем на рынке 27 лет и видим, насколько сложной и стрессовой задачей для собственников может быть продажа жилья. Поэтому всегда используем возможности, чтобы наладить сотрудничество с другими игроками — классифайдами, юристами, оценщиками, фотографами, и тем самым, упростить для клиентов этот важный этап в их жизни. Со своей стороны мы тоже стараемся всячески идти навстречу платформе и делиться обратной связью, чтобы инструменты для работы с клиентами были настроены максимально точно».