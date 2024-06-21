133 агентства недвижимости подключились к сервису для продажи вторичного жилья

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Работа в сервисе проходит по следующей схеме — представители агентств недвижимости сопровождают владельцев вторичного жилья на всех этапах продажи — оценивают рыночную стоимость, ищут покупателей, показывают квартиру, собирают документы, помогают при заключении сделки и взаиморасчетах.
Для повышения заметности объявления платформа предоставляет агентам возможности по продвижению в выдаче объявлений, которые они составляют и публикуют для владельца объекта. По статистике платформы, такие объявления получают в два-три раза больше просмотров и до половины больше звонков и сообщений от потенциальных покупателей. Согласно данным платформы, продажа объектов через сервис занимает в среднем до шести месяцев.
Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин рассказал, что за последние три года большинство жителей России обращались к специалистам при покупке или продаже вторичного жилья. Сложности на рынке ипотеки привели к увеличению срока продажи объектов и ужесточению конкуренции за внимание покупателя. В этой ситуации услуги профессиональных агентов недвижимости становятся все более востребованными.
«Мы постоянно исследуем потребности наших пользователей и стремимся стать платформой, где собственники из разных уголков страны могут найти высококвалифицированных специалистов для продажи жилья любой сложности, а агенты — получить постоянный поток целевых клиентов», — отмечает Ерёмкин.
Замгендиректора агентства недвижимости «Триумфальная арка» Александр Осипов рассказал, что как агентство недвижимости мы работаем на рынке 27 лет и видим, насколько сложной и стрессовой задачей для собственников может быть продажа жилья. Поэтому всегда используем возможности, чтобы наладить сотрудничество с другими игроками — классифайдами, юристами, оценщиками, фотографами, и тем самым, упростить для клиентов этот важный этап в их жизни. Со своей стороны мы тоже стараемся всячески идти навстречу платформе и делиться обратной связью, чтобы инструменты для работы с клиентами были настроены максимально точно».