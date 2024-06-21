ЕР: В Москве пройдут памятные мероприятия в ночь на 22 июня у Музея Победы

В Луганске волонтеры создадут из тысяч свечей изображение монумента «Родина-мать». «Огненные картины» появятся на Саур-Могиле в ДНР. Второй год подряд в Херсонской области в окнах домов и социальных учреждений будут зажжены свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. Около монументов павших Героев под звуки метронома активисты «Единой России» прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в кинотеатрах под открытым небом организуют показ фильма «Судьба человека».