ЕР: В Москве пройдут памятные мероприятия в ночь на 22 июня у Музея Победы

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В Москве в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы появится инсталляция, посвященная началу Великой Отечественной войны. Участникам акции предстоит зажечь несколько тысяч свечей. Планируется, что участвовать в мероприятии будут ветераны, участники спецоперации, депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе, активисты МГЕР и движения «Волонтеры Победы». Об этом пишет mkset.ru.
Как отмечается, самая большая «огненная картина» — из 30 тыс. свечей — будет в Казани. Активисты партии и «Волонтеры Победы» намерены выложить портрет Героя Советского Союза, летчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. С горящими свечами молодогвардейцы и единороссы пройдут от парка Горького до парка Победы. В мероприятии будет участвовать Герой России, командир экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков.
В Махачкале из 20 тыс. свечей будет создано «огненное полотно» с изображением водружения Знамени Победы над Рейхстагом, а также силуэтов летящих журавлей. В Саратове на Соколовой горе появится картина под названием «Связь поколений» — из 15 тыс. свечей будут выложены образы советского и современного воинов у Вечного огня.
На Кургане Бессмертия в Брянске на «огненной инсталляции» будет изображен момент передачи Знамени Победы солдатом Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади из зажженных свечей будут выложены звезда Красной Армии и цифра «80» — в честь годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Ельце Липецкой области, городе воинской славы, из 7 тыс. свечей волонтеры создадут огненную картину с изображением «Героического тарана Виктора Барковского».
В Луганске волонтеры создадут из тысяч свечей изображение монумента «Родина-мать». «Огненные картины» появятся на Саур-Могиле в ДНР. Второй год подряд в Херсонской области в окнах домов и социальных учреждений будут зажжены свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. Около монументов павших Героев под звуки метронома активисты «Единой России» прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в кинотеатрах под открытым небом организуют показ фильма «Судьба человека».
Как пишет сайт ER.ru, при поддержке «Волонтеров Победы» мемориальные акции пройдут и в 40 государствах мира, в том числе в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане.
«В этом году два донских города воинской славы озарят „Огненные картины войны“. Накануне Дня памяти и скорби активисты „Молодой Гвардии Единой России“, „Волонтеры Победы“ создадут из тысяч горящих свечей изображения, посвященные событиям Великой Отечественной войны.
Так, на территории ростовского мемориального комплекса «Защитникам Ростовского неба» появится изображение легендарного самолета МиГ-17. Мемориал примечателен тем, что на его территории покоятся останки советских летчиков, Героев Советского Союза И. Я. Сержантова, И. Н. Купавы и П. П. Коровкина, а также 1800 бойцов и мирных жителей города, которые погибли, были замучены гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны.
А в Таганроге аналогичным способом изобразят «Балку смерти» — одно из знаковых мест трагичных дней оккупации города. Здесь нацисты уничтожили более 10 тысяч ни в чем не повинных людей разных национальностей, вероисповеданий, возрастов», — прокомментировал депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Олег Соловьев.