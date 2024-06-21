Москва делится опытом развития мегаполиса на Международном муниципальном форуме БРИКС

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В рамках пресс-конференции, прошедшей 11 июня в ТАСС, Министр правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин поделился планами столицы по презентации своих достижений на предстоящем форуме. Москва, являясь одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, готова представить свой опыт в таких сферах, как развитие инфраструктуры, внедрение цифровых технологий, улучшение экологической ситуации и повышение качества предоставления государственных услуг населению.
Организаторы форума ожидают участия представителей всех регионов России, а также делегаций из более чем 200 городов стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ. Программа мероприятия предусматривает проведение экспертных презентаций, панельных дискуссий, круглых столов и встреч с партнерами, посвященных актуальным вопросам муниципального развития и управления.
По словам Черёмина, основной потенциал сотрудничества в рамках БРИКС заключается в обмене лучшими муниципальными практиками и налаживании прямого диалога между городами. Он выразил уверенность, что Международный муниципальный форум БРИКС 2024 станет драйвером инноваций и откроет новые перспективы для плодотворного взаимодействия и повышения экономического благосостояния муниципальных образований и крупных городов стран-участниц.
Участники пресс-конференции подчеркнули, что форум уже доказал свою эффективность как платформа для обмена опытом, установления дипломатических контактов и развития взаимовыгодного сотрудничества между городами стран БРИКС. Успешное проведение форума в Санкт-Петербурге в прошлом году, в рамках которого состоялись многочисленные дискуссии, встречи с экспертами, подписания соглашений о сотрудничестве и работа выставки, свидетельствует о высокой значимости и потенциале этого мероприятия.