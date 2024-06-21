Москва делится опытом развития мегаполиса на Международном муниципальном форуме БРИКС

Участники пресс-конференции подчеркнули, что форум уже доказал свою эффективность как платформа для обмена опытом, установления дипломатических контактов и развития взаимовыгодного сотрудничества между городами стран БРИКС. Успешное проведение форума в Санкт-Петербурге в прошлом году, в рамках которого состоялись многочисленные дискуссии, встречи с экспертами, подписания соглашений о сотрудничестве и работа выставки, свидетельствует о высокой значимости и потенциале этого мероприятия.