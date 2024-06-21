rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

«Символ вольнодумия»: за что уничтожили весь тираж книг ростовского поэта Григорьяна

«Символ вольнодумия»: за что уничтожили весь тираж книг ростовского поэта Григорьяна

21 июня 2024, 14:20
Фото: yak15.narod.ru
«Символ вольнодумия»: за что уничтожили весь тираж книг ростовского поэта Григорьяна

Краевед Багдыков рассказал о ростовском поэте-диссиденте Леониде Григорьяне

В советские годы известного ростовского поэта Леонида Григорьяна называли символом вольнодумия.

 

И на то были веские причины. Отношения с властью у Григорьяна складывались непросто. Его считали диссидентом и вольнодумцем. Да таким он и был! Третья книга его стихов, «Дневник», вызвала скандал. Поэта обвинили в антисоветских настроениях, тираж той книги был полностью уничтожен.

Очень многое о Григорьяне я узнал, учась в Ростовском государственном медицинском институте. Дело в том, что с 1954 по 1989 годы, до выхода на пенсию, Леонид Григорьевич заведовал кафедрой латинского языка в Ростовском медицинском институте. Я сдавал ему экзамен по этому предмету. И в ту же пору, еще студентом, увлекся творчеством Леонида Григорьяна.

Во времена перестройки Леонида Григорьяна вновь начали активно издавать. В 1988 году в Армении вышел его сборник стихов «Вечернее чудо».

Помню, в книжном магазине купил книгу своего преподавателя и был ею восхищен.

На экзамене по латинскому языку Григорьян поставил мне «хорошо». После экзамена я подошел к Леониду Григорьевичу с книгой «Вечернее чудо» и попросил автограф. Григорьян оставил мне автограф: «Георгию Багдыкову. Представителю славной медицинской генерации».

Эту книгу я бережно храню по сей день…

Эту книгу я бережно храню по сей день…Эту книгу я бережно храню по сей день…
Эту книгу я бережно храню по сей день…
Фото: libex.ru

Надо сказать, что Леонид Григорьевич был антисталинистом. Его отца в 1937 году репрессировали, и будущий поэт ребенком познал, что такое быть сыном врага народа.

Действительно, для творческой молодежи Григорьян был и легендой, и символом инакомыслия. Именно поэтому в Союз российских писателей его приняли только в 1991 году. Наступили другие времена − гласность, перестройка.

Признаюсь, мы, студенты, Леонида Григорьевича за его колоритную внешность и бородку называли Мефистофелем. Он был настоящим поэтом с яркой и неординарной внешностью, особенно выделявшейся на фоне чопорного профессорско-преподавательского состава.

Позже мне довелось общаться с Григорьяном уже как врачу. И он мне признался, что прекрасно знал, как мы его между собой именовали. Но не обижался. А лишь говорил, что ему очень приятно прийти за советом к своему ученику.

Кстати, Леонид Григорьевич был прекрасным собеседником. К счастью, в 2009 году ростовские поэты Дмитрий Коваленко и Виталий Федоров записали на видео воспоминания Григорьяна − сейчас их можно посмотреть в Интернете. Вышло в свет также и его трехтомное собрание сочинений.

30 августа 2010 года поэта не стало. Похоронен он на Братском кладбище. На доме, где жил Леонид Григорьевич, установлена мемориальная доска.

Почему-то когда сегодня говорят врачи на латыни, я всегда вспоминаю Григорьяна, его необыкновенную внешность, эрудицию и даже то, как он смачно и вкусно курил. Конечно, курить − вредно, но, как говорится, из песни слов не выкинешь.

На доме, где жил Леонид Григорьевич, установлена мемориальная доска.На доме, где жил Леонид Григорьевич, установлена мемориальная доска.
На доме, где жил Леонид Григорьевич, установлена мемориальная доска.
Фото: Липунов Г.А./ruwiki.ru

Учителя играют огромную роль в нашей судьбе. Именно благодаря им мы можем влюбиться в тот или иной предмет. И образ учителя сопровождает нас потом по жизни. Я рад, что в моей жизни был такой замечательный, интеллигентный и прекрасно образованный педагог как Леонид Григорьевич Григорьян.

Георгий Багдыков

Подпишитесь
Зоолог Евсюков назвал причину нашествия комаров в Ростове
Сегодня, 14:22
Доктор экономических наук Туманян объяснил, почему в Ростове всё резко подорожало
Сегодня, 14:27
Политолог: Украина вербует ростовских подростков в онлайн-играх и месседжерах
Сегодня, 14:15
Песчаная буря надвигается на Ростовскую область
Сегодня, 13:36
Зоолог назвал главную опасность от появившегося в Ростовской области клопа-черепашки
Сегодня, 13:30