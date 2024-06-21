«Символ вольнодумия»: за что уничтожили весь тираж книг ростовского поэта Григорьяна

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
И на то были веские причины. Отношения с властью у Григорьяна складывались непросто. Его считали диссидентом и вольнодумцем. Да таким он и был! Третья книга его стихов, «Дневник», вызвала скандал. Поэта обвинили в антисоветских настроениях, тираж той книги был полностью уничтожен.
Очень многое о Григорьяне я узнал, учась в Ростовском государственном медицинском институте. Дело в том, что с 1954 по 1989 годы, до выхода на пенсию, Леонид Григорьевич заведовал кафедрой латинского языка в Ростовском медицинском институте. Я сдавал ему экзамен по этому предмету. И в ту же пору, еще студентом, увлекся творчеством Леонида Григорьяна.
Во времена перестройки Леонида Григорьяна вновь начали активно издавать. В 1988 году в Армении вышел его сборник стихов «Вечернее чудо».
Помню, в книжном магазине купил книгу своего преподавателя и был ею восхищен.
На экзамене по латинскому языку Григорьян поставил мне «хорошо». После экзамена я подошел к Леониду Григорьевичу с книгой «Вечернее чудо» и попросил автограф. Григорьян оставил мне автограф: «Георгию Багдыкову. Представителю славной медицинской генерации».
Эту книгу я бережно храню по сей день…
Надо сказать, что Леонид Григорьевич был антисталинистом. Его отца в 1937 году репрессировали, и будущий поэт ребенком познал, что такое быть сыном врага народа.
Действительно, для творческой молодежи Григорьян был и легендой, и символом инакомыслия. Именно поэтому в Союз российских писателей его приняли только в 1991 году. Наступили другие времена − гласность, перестройка.
Признаюсь, мы, студенты, Леонида Григорьевича за его колоритную внешность и бородку называли Мефистофелем. Он был настоящим поэтом с яркой и неординарной внешностью, особенно выделявшейся на фоне чопорного профессорско-преподавательского состава.
Позже мне довелось общаться с Григорьяном уже как врачу. И он мне признался, что прекрасно знал, как мы его между собой именовали. Но не обижался. А лишь говорил, что ему очень приятно прийти за советом к своему ученику.
Кстати, Леонид Григорьевич был прекрасным собеседником. К счастью, в 2009 году ростовские поэты Дмитрий Коваленко и Виталий Федоров записали на видео воспоминания Григорьяна − сейчас их можно посмотреть в Интернете. Вышло в свет также и его трехтомное собрание сочинений.
30 августа 2010 года поэта не стало. Похоронен он на Братском кладбище. На доме, где жил Леонид Григорьевич, установлена мемориальная доска.
Почему-то когда сегодня говорят врачи на латыни, я всегда вспоминаю Григорьяна, его необыкновенную внешность, эрудицию и даже то, как он смачно и вкусно курил. Конечно, курить − вредно, но, как говорится, из песни слов не выкинешь.
Учителя играют огромную роль в нашей судьбе. Именно благодаря им мы можем влюбиться в тот или иной предмет. И образ учителя сопровождает нас потом по жизни. Я рад, что в моей жизни был такой замечательный, интеллигентный и прекрасно образованный педагог как Леонид Григорьевич Григорьян.
Георгий Багдыков