Совкомбанк будет начислять кешбэк за любые покупки по карте «Халва»

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Теперь все без исключения клиенты с подпиской «Халва. Десятка» смогут получать 15% годовых на остаток собственных средств по карте «Халва». Новым клиентам при наличии подписки «Халва. Десятка» первые три месяца будет начисляться 17% годовых на остаток средств по «Халве».
Кешбэк по карте «Халва» с 23 июня будет начисляться за любые покупки собственными средствами, в том числе за покупки до 1000 рублей вне партнерской сети без каких-либо дополнительных условий.
Подробнее об условиях по карте «Халва» — здесь.