Совкомбанк будет начислять кешбэк за любые покупки по карте «Халва»

Теперь все без исключения клиенты с подпиской «Халва. Десятка» смогут получать 15% годовых на остаток собственных средств по карте «Халва». Новым клиентам при наличии подписки «Халва. Десятка» первые три месяца будет начисляться 17% годовых на остаток средств по «Халве».