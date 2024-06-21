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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Совкомбанк будет начислять кешбэк за любые покупки по карте «Халва»

Совкомбанк будет начислять кешбэк за любые покупки по карте «Халва»

21 июня 2024, 10:17
Фото: Совкомбанк
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С 23 июня Совкомбанк отменяет правило обязательных пяти покупок в месяц на сумму от 10 тысяч рублей, которое ранее являлось необходимым условием для получения кешбэка и повышенного процента на остаток по «Халве».

Теперь все без исключения клиенты с подпиской «Халва. Десятка» смогут получать 15% годовых на остаток собственных средств по карте «Халва». Новым клиентам при наличии подписки «Халва. Десятка» первые три месяца будет начисляться 17% годовых на остаток средств по «Халве».

Кешбэк по карте «Халва» с 23 июня будет начисляться за любые покупки собственными средствами, в том числе за покупки до 1000 рублей вне партнерской сети без каких-либо дополнительных условий.

Подробнее об условиях по карте «Халва» — здесь.

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