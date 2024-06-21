В донской столице реализуют четыре инвестпроекта

Обсудили и строительство физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса с купальным и спортивным бассейнами в Железнодорожном районе на улице Профсоюзной. Общий объем инвестиций направленные на реализацию этого объекта составит порядка 600 млн рублей, а его реализация начнется уже в этом году.