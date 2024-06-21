В донской столице реализуют четыре инвестпроекта

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
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Updated Сегодня, 17:22
Об этом сообщил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
К информационным можно отнести создание промышленного городского портала. Как отметил Алексей Логвиненко, городская администрация уже проделала фундаментальную работу для консолидации производителей товаров и услуг.
— Промышленный портал города Ростова-на-Дону разработан для объединения и вывода в одно информационное поле промышленных и инновационных предприятий донской столицы. Сформирован каталог промышленных предприятий, который будет актуализироваться на постоянной основе. На сегодняшний день в него включено свыше 260 ростовских компаний, — пояснил глава администрации города.
По реализации стратегии импортозамещения заявлен инвестиционный проект по строительству завода полного цикла, который займется производством оборудования для пищевой промышленности. Реализация проекта направлена на выпуск импортозамещающей продукции — фасовочно-упаковочного оборудования. Общий объем инвестиций — свыше 250 млн рублей. Инициатор инвестиционного проекта — ООО «Иннотех». Приобретены в собственность три земельных участка. Срок реализации проекта — 2024–2027 гг.
Обсудили и строительство физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса с купальным и спортивным бассейнами в Железнодорожном районе на улице Профсоюзной. Общий объем инвестиций направленные на реализацию этого объекта составит порядка 600 млн рублей, а его реализация начнется уже в этом году.
Воплощается в жизнь и другой крупномасштабный проект по созданию первого индустриального парка в городе. Он расположится на базе производственных площадей бизнес-парка «ГПЗ». Общая площадь территории составляет 20 га. Площадь производственных помещений для размещения резидентов составляет 113 тыс. кв м.
— В июле текущего года планируется создание управляющей компании в Ростове-на-Дону и направление пакета документов в министерство промышленности и торговли РФ для включения в реестр индустриальных парков и управляющих компаний индустриальных парков, — добавил Алексей Логвиненко.
Он также подчеркнул, что всем участникам совещания городская администрации обеспечит поддержку и содействие. Для донской столицы важен каждый из представленных на совете инвестпроектов, как развивающие инфраструктуру нашего города и повышающие его инвестиционную привлекательность.