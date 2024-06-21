rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

В донской столице реализуют четыре инвестпроекта

В донской столице реализуют четыре инвестпроекта

21 июня 2024, 17:20
Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Четыре проекта рассмотрели на традиционном заседании Совета по инвестициям. Среди них — крупные информационные, инфраструктурные, логистические и производственные решения, которые со временем будут реализованы в донской столице.

Об этом сообщил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
К информационным можно отнести создание промышленного городского портала. Как отметил Алексей Логвиненко, городская администрация уже проделала фундаментальную работу для консолидации производителей товаров и услуг.

— Промышленный портал города Ростова-на-Дону разработан для объединения и вывода в одно информационное поле промышленных и инновационных предприятий донской столицы. Сформирован каталог промышленных предприятий, который будет актуализироваться на постоянной основе. На сегодняшний день в него включено свыше 260 ростовских компаний, — пояснил глава администрации города.
Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

По реализации стратегии импортозамещения заявлен инвестиционный проект по строительству завода полного цикла, который займется производством оборудования для пищевой промышленности. Реализация проекта направлена на выпуск импортозамещающей продукции — фасовочно-упаковочного оборудования. Общий объем инвестиций — свыше 250 млн рублей. Инициатор инвестиционного проекта — ООО «Иннотех». Приобретены в собственность три земельных участка. Срок реализации проекта — 2024–2027 гг.

Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Обсудили и строительство физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса с купальным и спортивным бассейнами в Железнодорожном районе на улице Профсоюзной. Общий объем инвестиций направленные на реализацию этого объекта составит порядка 600 млн рублей, а его реализация начнется уже в этом году.

Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Воплощается в жизнь и другой крупномасштабный проект по созданию первого индустриального парка в городе. Он расположится на базе производственных площадей бизнес-парка «ГПЗ». Общая площадь территории составляет 20 га. Площадь производственных помещений для размещения резидентов составляет 113 тыс. кв м.

Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
— В июле текущего года планируется создание управляющей компании в Ростове-на-Дону и направление пакета документов в министерство промышленности и торговли РФ для включения в реестр индустриальных парков и управляющих компаний индустриальных парков, — добавил Алексей Логвиненко.
Фото: Пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Он также подчеркнул, что всем участникам совещания городская администрации обеспечит поддержку и содействие. Для донской столицы важен каждый из представленных на совете инвестпроектов, как развивающие инфраструктуру нашего города и повышающие его инвестиционную привлекательность.

Подпишитесь
Зоолог Евсюков назвал причину нашествия комаров в Ростове
Сегодня, 14:22
Доктор экономических наук Туманян объяснил, почему в Ростове всё резко подорожало
Сегодня, 14:27
Политолог: Украина вербует ростовских подростков в онлайн-играх и месседжерах
Сегодня, 14:15
Песчаная буря надвигается на Ростовскую область
Сегодня, 13:36
Зоолог назвал главную опасность от появившегося в Ростовской области клопа-черепашки
Сегодня, 13:30
«Символ вольнодумия»: за что уничтожили весь тираж книг ростовского поэта Григорьяна
Сегодня, 14:20