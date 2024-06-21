В кубинской Гаване заработало первое представительство российского банка

Куба привлекает не только туристов, но и бизнесменов из России. В 2023 году на острове начала работать платежная система «Мир», а недавно свои двери открыло представительство российского банка НОВИКОМ.

Куба является стратегическим партнером России в Латинской Америке и Карибском бассейне. По словам председателя правления банка Елены Георгиевой, открытие в республике представительства НОВИКОМа (дочерней компании госкорпорации «Ростех») стало большим шагом в укреплении российско-кубинских отношений, передает newsnn.ru. Представительство банка в Гаване занимается финансированием высокотехнологичных предприятий, работающих в сферах авиа- и машиностроения, автомобильной, радиоэлектронной промышленности, нефтегазового сектора и транспорта. НОВИКОМ будет предоставлять средства для развития российской промышленности на острове. До открытия представительства банк восемь лет вел деятельность на Кубе, способствуя сотрудничеству между российскими и кубинскими компаниями в таких отраслях, как туризм, транспорт, аэронавигация и топливно-энергетический комплекс. Сегодня НОВИКОМ входит в состав межправительственной российско-кубинской комиссии. Россия и Куба продолжают активно развивать торгово-экономическое сотрудничество. Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас подчеркнул, что власти страны заинтересованы в создании отделений российских банков в разных регионах страны.