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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

В кубинской Гаване заработало первое представительство российского банка

В кубинской Гаване заработало первое представительство российского банка

21 июня 2024, 11:33
Фото: пресс-служба НОВИКОМ
Куба привлекает не только туристов, но и бизнесменов из России. В 2023 году на острове начала работать платежная система «Мир», а недавно свои двери открыло представительство российского банка НОВИКОМ.

Куба является стратегическим партнером России в Латинской Америке и Карибском бассейне. По словам председателя правления банка Елены Георгиевой, открытие в республике представительства НОВИКОМа (дочерней компании госкорпорации «Ростех») стало большим шагом в укреплении российско-кубинских отношений, передает newsnn.ru.

Представительство банка в Гаване занимается финансированием высокотехнологичных предприятий, работающих в сферах авиа- и машиностроения, автомобильной, радиоэлектронной промышленности, нефтегазового сектора и транспорта. НОВИКОМ будет предоставлять средства для развития российской промышленности на острове.

До открытия представительства банк восемь лет вел деятельность на Кубе, способствуя сотрудничеству между российскими и кубинскими компаниями в таких отраслях, как туризм, транспорт, аэронавигация и топливно-энергетический комплекс. Сегодня НОВИКОМ входит в состав межправительственной российско-кубинской комиссии.

Россия и Куба продолжают активно развивать торгово-экономическое сотрудничество. Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас подчеркнул, что власти страны заинтересованы в создании отделений российских банков в разных регионах страны.

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