В кубинской Гаване заработало первое представительство российского банка

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Куба является стратегическим партнером России в Латинской Америке и Карибском бассейне. По словам председателя правления банка Елены Георгиевой, открытие в республике представительства НОВИКОМа (дочерней компании госкорпорации «Ростех») стало большим шагом в укреплении российско-кубинских отношений, передает newsnn.ru.
Представительство банка в Гаване занимается финансированием высокотехнологичных предприятий, работающих в сферах авиа- и машиностроения, автомобильной, радиоэлектронной промышленности, нефтегазового сектора и транспорта. НОВИКОМ будет предоставлять средства для развития российской промышленности на острове.
До открытия представительства банк восемь лет вел деятельность на Кубе, способствуя сотрудничеству между российскими и кубинскими компаниями в таких отраслях, как туризм, транспорт, аэронавигация и топливно-энергетический комплекс. Сегодня НОВИКОМ входит в состав межправительственной российско-кубинской комиссии.
Россия и Куба продолжают активно развивать торгово-экономическое сотрудничество. Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас подчеркнул, что власти страны заинтересованы в создании отделений российских банков в разных регионах страны.