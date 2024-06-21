В ВТБ назвали стоимость свадьбы в 2024 году

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Как выяснилось, 28% граждан считают, что мероприятие обойдется в 300–500 тысяч рублей, 23% — от 500 тысяч до миллиона рублей, а шесть процентов полагают, что больше миллиона.
25% респондентов уверены, что свадьба должна быть с размахом, чтобы запомнилась на всю жизнь. Сторонников такого формата праздника больше всего на юге страны, а меньше — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, передает inkazan.ru.
Около 30% не хотят пышных свадеб. Нейтрально к ним относятся 44%. Девять процентов опрошенных считают, что для проведения свадьбы достаточно 100 тысяч рублей. 14% ответили, что для этого потребуется 100–200 тысяч рублей, а 19% — от 200 до 300 тысяч рублей.
87% граждан не против помощи родителей, если средств на свадьбу недостаточно. Особенно хорошо к поддержке близких родственников относятся на Северном Кавказе (34%). Еще 65% относятся к этому нейтрально — родители по желанию могут немного помочь детям. За последние годы число сторонников помощи родителей выросло на четыре процента. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодожёнами, снизилось с 18% до 14%.
Основная часть респондентов (68%) предпочитают играть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% считают нормальным брать кредит на свадьбу в этом году. Четыре года назад этот показатель составлял 26% респондентов. Еще 17% затруднились с ответом.
Исследование проведено 10–14 июня по репрезентативной выборке в городах с населением более 100 тысяч человек.