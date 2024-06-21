В ВТБ назвали стоимость свадьбы в 2024 году

87% граждан не против помощи родителей, если средств на свадьбу недостаточно. Особенно хорошо к поддержке близких родственников относятся на Северном Кавказе (34%). Еще 65% относятся к этому нейтрально — родители по желанию могут немного помочь детям. За последние годы число сторонников помощи родителей выросло на четыре процента. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодожёнами, снизилось с 18% до 14%.