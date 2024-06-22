Алексей Логвиненко провел традиционный прием граждан

По его словам, когда капитальный ремонт завершится, получать специализированную коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь в этом центре смогут дети в возрасте до трех лет, а также дети с особенностями развития до 8 лет. В центре оборудуют кабинеты конструирования, робототехники и ментальной арифметики. Здесь появится зал лечебной физкультуры, конференц-зал для работы с родителями детей-инвалидов и с ОВЗ.