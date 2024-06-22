Алексей Логвиненко провел традиционный прием граждан

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Например семья из Советского района, пришедшая в этот день на прием, попросила главу администрации города капитально отремонтировать Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на ул. Каширской. В ответ на обращение, Алексей Логвиненко сообщил ростовчанам хорошую новость.
— На прошедшем заседании городской Думы нас поддержали депутаты и выделили из городского бюджета на работы необходимую для капитального ремонта сумму, которая составляет 6,6 млн руб. Ремонт центра завершим к концу года. Ситуацию на контроле держит мой заместитель по социальным вопросам Елена Кожухова, — подчеркнул глава администрации.
По его словам, когда капитальный ремонт завершится, получать специализированную коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь в этом центре смогут дети в возрасте до трех лет, а также дети с особенностями развития до 8 лет. В центре оборудуют кабинеты конструирования, робототехники и ментальной арифметики. Здесь появится зал лечебной физкультуры, конференц-зал для работы с родителями детей-инвалидов и с ОВЗ.
Темой другого обращения стало обозначение сроков сноса многоквартирного дома по ул. Суворова, 7, литер «Б» 1896 года постройки. Этот дом признали аварийным в 2018 году. Жильцов расселили в 2021-м, а в мае этого года в связи с частичным обрушением стены он был объявлен зоной ЧС, после его все опасные конструкции были демонтированы, а площадка огорожена.
Алексей Логвиненко отметил, что задача городской администрацией перед исполнителями уже поставлена. До 1-го ноября текущего года будет разработана техническая документация на снос аварийного строения. При формировании бюджета на будущий год город заложит расходы на эти цели, и в первом квартале 2025-го опасное здание будет демонтировано.
— Также поручил в течение двух недель дополнительно огородить здание, поскольку, по словам жителей соседних домов, на ее территорию проникают посторонние лица, — добавил Алексей Логвиненко.
С просьбой благоустроить контейнерную площадку во дворе обратились жители дома по пр. Стачки, 186/1. Глава администрации пояснил, что на эти цели уже выделены средства в размере 1,6 млн руб, которые доведены до МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Советского района. Привести в порядок место сбора отходов подрядчик должен к 1-му сентября. На объекте также сделают твердое водонепроницаемое основание, смонтируют ограждающие конструкции и крышу, обустроят металлические ворота и отсек для крупногабаритных отходов.
Беспокоит ростовчан и неудовлетворительное состояние путепровода по ул. Красноармейской над пр. Сиверса. По их словам, из-за интенсивного движения большегрузов образовались выбоины и колеи. Алексей Логвиненко пояснил, что ремонтные работы на данном объекте пройдут в оперативном режиме и завершатся до 1 сентября. Что касается проезжей части на площади Страны Советов, которая стала темой еще одного обращения, то здесь ремонт дорожного полотна завершится до 1-го ноября.