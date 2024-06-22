Плановый ремонт стартовал на энергоблоке №3 Ростовской АЭС

Для выполнения работ по планово-предупредительному ремонту привлечен не только персонал Ростовской атомной станции. Вместе с ними здесь будут трудиться специалисты «Волгодонскатомэнергоремонт» и мастера из других филиалов головной ремонтной организации атомно-энергетической отрасли России — АО «Атомэнергоремонт».



После завершения планового ремонта третьего энергоблока, ремонтная кампания продолжится капитальным ремонтном энергоблока №2, а затем, начиная с октября, средним ремонтом с продлением срока эксплуатации энергоблока №1, который завершится по плану в феврале 2025 года.



В настоящее время энергоблоки №1, 2 и 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.