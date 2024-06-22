Плановый ремонт стартовал на энергоблоке №3 Ростовской АЭС

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Главная цель планово-предупредительного ремонта — поддержать стабильное рабочее состояние оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.
За этот период на энергоблоке сделают средний ремонт реакторной установки с частичной выгрузкой топлива из активной зоны и осуществят ремонт основного оборудования реактора. Также будут отремонтированы системы безопасности, цилиндр низкого давления турбины, турбогенератор с выводом ротора и основное оборудование турбинного отделения.
Сотрудники Ростовской АЭС поясняют, что помимо перечисленных видов работ, к ним добавится гидродинамическая очистка и гидрохимическая промывка теплообменного оборудования. Будет произведено техобслуживание и ремонт оборудования башенной испарительной градирни № 1, эксплуатационный контроль металла оборудования и трубопроводов, выполнен текущий и капитальный ремонт главных циркуляционных насосов.
— Во время ремонтной кампании будут выполнены работы по модернизация системы аварийного энергоснабжения блока, системы автоматического регулирования и защиты турбин, дооснащению резервных дизельгенераторных установок дополнительными контрольно-измерительными приборами, — добавил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.
Для выполнения работ по планово-предупредительному ремонту привлечен не только персонал Ростовской атомной станции. Вместе с ними здесь будут трудиться специалисты «Волгодонскатомэнергоремонт» и мастера из других филиалов головной ремонтной организации атомно-энергетической отрасли России — АО «Атомэнергоремонт».
После завершения планового ремонта третьего энергоблока, ремонтная кампания продолжится капитальным ремонтном энергоблока №2, а затем, начиная с октября, средним ремонтом с продлением срока эксплуатации энергоблока №1, который завершится по плану в феврале 2025 года.
В настоящее время энергоблоки №1, 2 и 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.