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Updated Сегодня, 09:30

Плановый ремонт стартовал на энергоблоке №3 Ростовской АЭС

Плановый ремонт стартовал на энергоблоке №3 Ростовской АЭС

22 июня 2024, 09:30
Фото: Пресс-служба Ростовской АЭС
22 июня на энергоблоке №3 Ростовской АЭС начался планово-предупредительный ремонт. Это стандартная процедура, которая проходит ежегодно согласно графику ремонтных работ.

Главная цель планово-предупредительного ремонта — поддержать стабильное рабочее состояние оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

За этот период на энергоблоке сделают средний ремонт реакторной установки с частичной выгрузкой топлива из активной зоны и осуществят ремонт основного оборудования реактора. Также будут отремонтированы системы безопасности, цилиндр низкого давления турбины, турбогенератор с выводом ротора и основное оборудование турбинного отделения.

Сотрудники Ростовской АЭС поясняют, что помимо перечисленных видов работ, к ним добавится гидродинамическая очистка и гидрохимическая промывка теплообменного оборудования. Будет произведено техобслуживание и ремонт оборудования башенной испарительной градирни № 1, эксплуатационный контроль металла оборудования и трубопроводов, выполнен текущий и капитальный ремонт главных циркуляционных насосов.

Фото: Пресс-служба Ростовской АЭС
— Во время ремонтной кампании будут выполнены работы по модернизация системы аварийного энергоснабжения блока, системы автоматического регулирования и защиты турбин, дооснащению резервных дизельгенераторных установок дополнительными контрольно-измерительными приборами, — добавил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Для выполнения работ по планово-предупредительному ремонту привлечен не только персонал Ростовской атомной станции. Вместе с ними здесь будут трудиться специалисты «Волгодонскатомэнергоремонт» и мастера из других филиалов головной ремонтной организации атомно-энергетической отрасли России — АО «Атомэнергоремонт».

После завершения планового ремонта третьего энергоблока, ремонтная кампания продолжится капитальным ремонтном энергоблока №2, а затем, начиная с октября, средним ремонтом с продлением срока эксплуатации энергоблока №1, который завершится по плану в феврале 2025 года.

В настоящее время энергоблоки №1, 2 и 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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